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मां ने पार की हैवानियत की हद! पति से करवाया बेटी का रेप, फिर जबरन पैदा कराया बच्चा

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में महिला का 35 वर्षीय पति डस्टिन जोएल वॉकर मुख्य आरोपी है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अब महिला को भी दोषी पाया गया है।

मां ने पार की हैवानियत की हद! पति से करवाया बेटी का रेप, फिर जबरन पैदा कराया बच्चा

अमेरिका के ओकलाहोमा स्टेट से हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहां एक मां ने अपनी ही 11 साल मासूम बेटी का अपने पति से रेप करवाया। फिर बिना किसी डॉक्टर को बताए घर पर ही बच्ची से पिता के बच्चे को जन्म दिलवाया। अब इस जुर्म के लिए महिला को दोषी ठहराया गया है। दोषी महिला को उम्रकैद की सजा हो सकती है।

इससे पहले खौफनाक वारदात को अंजाम देने के आरोप में महिला के 35 वर्षीय पति डस्टिन जोएल वॉकर को दोषी पाया गया था। डस्टिन ने इस साल की शुरुआत में अपनी बेटी के साथ घिनौने करतूतों के आरोपों को कबूल कर लिया था। इसके बाद अदालत ने उसे 42 साल की जेल और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे सेक्स ऑफेंडर भी घोषित कर दिया गया है।

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कैसे हुआ खौफनाक घटना का पर्दाफाश?

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में महिला की करतूतों का खुलासा तब हुआ जब अधिकारियों को पता चला कि 11 साल की बच्ची ने घर के अंदर ही बिना किसी मेडिकल जांच के एक बच्चे को जन्म दिया है। जांच में पाया गया कि बच्ची को एक साल से भी ज्यादा समय से किसी भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया था। वहीं DNA टेस्ट से यह बात साफ हो गई कि नवजात का पिता कोई और नहीं बल्कि खुद बच्ची का बाप था। जांच में खुलासा हुआ है कि बच्ची का करीब एक साल से शोषण हो रहा था। वहीं किसी को यह बात न चले इसीलिए मां-बाप ने उसे स्कूल से भी हटा लिया था।

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गंदे घर में बिना पानी के रहते थे 6 बच्चे

धीरे-धीरे इस केस मे कई परतें खुलीं। जानकारी के मुताबिक, यह परिवार जिस घर में रहता था वहां की स्थिति बेहद दयनीय थी। कमरे गंदगी से भरे हुए थे। घर में छह बच्चे रहते थे, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों से नल में पानी तक नहीं आ रहा था। घर में बच्ची की दादी भी रहती थी। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें बच्ची से हुई हैवानियत का कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि पुलिस ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

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फिलहाल यहां के मुस्कोगी काउंटी की जूरी ने 34 साल की आरोपी मां को बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने और बच्चों के मामले में लापरवाही बरतने समेत छह मामलों में दोषी पाया है। इस मामले में फैसला सुनाने वाले जज भी दंपति के इस रूप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, "यह जानकर मेरा दिल दहल गया कि महज 11 साल की बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है… इस दौरान न तो उसे कोई मेडिकल सपोर्ट मिला और न ही उसके साथ कोई देखभाल करने वाला मौजूद था।” प्रशासन ने घर में मौजूद सभी बच्चों को अपने संरक्षण में ले लिया है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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