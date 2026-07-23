मां ने पार की हैवानियत की हद! पति से करवाया बेटी का रेप, फिर जबरन पैदा कराया बच्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में महिला का 35 वर्षीय पति डस्टिन जोएल वॉकर मुख्य आरोपी है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अब महिला को भी दोषी पाया गया है।

अमेरिका के ओकलाहोमा स्टेट से हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहां एक मां ने अपनी ही 11 साल मासूम बेटी का अपने पति से रेप करवाया। फिर बिना किसी डॉक्टर को बताए घर पर ही बच्ची से पिता के बच्चे को जन्म दिलवाया। अब इस जुर्म के लिए महिला को दोषी ठहराया गया है। दोषी महिला को उम्रकैद की सजा हो सकती है।

इससे पहले खौफनाक वारदात को अंजाम देने के आरोप में महिला के 35 वर्षीय पति डस्टिन जोएल वॉकर को दोषी पाया गया था। डस्टिन ने इस साल की शुरुआत में अपनी बेटी के साथ घिनौने करतूतों के आरोपों को कबूल कर लिया था। इसके बाद अदालत ने उसे 42 साल की जेल और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे सेक्स ऑफेंडर भी घोषित कर दिया गया है।

कैसे हुआ खौफनाक घटना का पर्दाफाश? एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में महिला की करतूतों का खुलासा तब हुआ जब अधिकारियों को पता चला कि 11 साल की बच्ची ने घर के अंदर ही बिना किसी मेडिकल जांच के एक बच्चे को जन्म दिया है। जांच में पाया गया कि बच्ची को एक साल से भी ज्यादा समय से किसी भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया था। वहीं DNA टेस्ट से यह बात साफ हो गई कि नवजात का पिता कोई और नहीं बल्कि खुद बच्ची का बाप था। जांच में खुलासा हुआ है कि बच्ची का करीब एक साल से शोषण हो रहा था। वहीं किसी को यह बात न चले इसीलिए मां-बाप ने उसे स्कूल से भी हटा लिया था।

गंदे घर में बिना पानी के रहते थे 6 बच्चे धीरे-धीरे इस केस मे कई परतें खुलीं। जानकारी के मुताबिक, यह परिवार जिस घर में रहता था वहां की स्थिति बेहद दयनीय थी। कमरे गंदगी से भरे हुए थे। घर में छह बच्चे रहते थे, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों से नल में पानी तक नहीं आ रहा था। घर में बच्ची की दादी भी रहती थी। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें बच्ची से हुई हैवानियत का कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि पुलिस ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।