कोने में ले जाकर चूमने लगी गर्दन, सौतेले बेटे के साथ सेक्स करते हुए पकड़ी गई मां

येट्स ने कथित तौर पर कहा कि वह अपने सौतेले बेटे के पीछे केवल इसलिए गई थी क्योंकि वह उसे उसके पति की याद दिलाता था और यहां तक ​​कि उसने यह भी बताया कि किशोर के प्राइवेट पार्ट्स उसके पिता से मिलते-जुलते थे।

अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाली 35 वर्षीय नर्स को अपने ही 15 वर्षीय सौतेले बेटे के साथ सेक्स करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एलेक्सिस वॉन येट्स ने अपने सौतेले बेटे को उस समय एक कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया, जब उसके दो छोटे बच्चे एक अलग कमरे में सो रहे थे। इसके बाद, उसने 15 वर्षीय बेटे की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया तथा उसका यौन उत्पीड़न किया।

इस साल सितंबर में, येट्स को दो साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद वह अभी जेल में बंद है। यौन उत्पीड़न के बारे में पुलिस से बात करते हुए, येट्स ने कथित तौर पर कहा कि वह अपने सौतेले बेटे के पीछे केवल इसलिए गई थी क्योंकि वह उसे उसके पति की याद दिलाता था और यहां तक ​​कि उसने यह भी बताया कि किशोर के प्राइवेट पार्ट्स उसके पिता से मिलते-जुलते थे।

डेली मेल को मिली जेल रिमांड रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि जुलाई 2024 में हुए हमले के बाद से वॉन येट्स और उनके पति फ्रैंक येट्स अलग हो गए थे। बर्खास्त की गई नर्स ने हमले से पहले वाला हफ्ता सौतेली मांओं के अश्लील वीडियो देखने और अपनी बढ़ती यौन भूख पर जोर देने के बारे में मजाक करते हुए बिताया।

फ्रैंक येट्स ने दोनों को इस मामले में तब पकड़ा जब उसका डरा हुआ बेटा अपनी पैंट टखनों में बांधे बाथरूम में भाग गया। जब येट्स ने बच्चे से पूछताछ की कि वह अंदर क्यों आया था, तो वॉन येट्स ने सौतेले बेटे से कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया। गिरफ्तारी हलफनामे के अनुसार, किशोर ने अपनी सौतेली मां की बात नहीं मानी, लेकिन लेकिन उसे डर था कि येट्स उसे बेल्ट से पीट देंगी।