नेपाल के बाद अब इस मुस्लिम देश में सड़क पर उतरी जेन-Z, अरब स्प्रिंग जैसा माहौल; क्यों भड़के युवा?

बीते दिनों नेपाल और मेडागास्कर जैसे देशों में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार को झुकना पड़ा और देश के प्रमुख नेताओं को इस्तीफा तक देना पड़ा। अब मुस्लिम देश में बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है।

मोरक्को में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। जेन Z के हजारों युवा बुधवार को लगातार पांचवीं रात सड़कों पर उतरे। बुधवार को मोरक्को की राजधानी रबात से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण स्थित लेक्लिया में पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। वहीं दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी और हिंसक होते जा रहे हैं।

बीते दिनों नेपाल और मेडागास्कर में युवाओं के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद सरकार तक गिर गई और अब मोरक्को में भी सरकार की नीतियों को लेकर युवाओं का गुस्सा फट पड़ा है। देश के युवा खराब सार्वजनिक सेवाओं और 2030 के फुटबॉल विश्व कप पर भारी भरकम खर्च को लेकर सरकार से नाराज है। बुधवार रात हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। मोरक्को के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि शनिवार से 1,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसे अरब स्प्रिंग के बाद देश में सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है।

किस बात का विरोध कर रहे हैं युवा? मोरक्को में चल रहे इस प्रदर्शन का नेतृत्व 'Gen Z 212' का नाम दिया गया है। टिकटॉक और डिस्कॉर्ड जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित ये प्रदर्शन रबात और कैसाब्लांका सहित कई शहरों में फैल गए हैं। विरोध का मुख्य कारण सरकार की कुछ नीतियां हैं। युवा प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मोरक्को सरकार जरूरी सार्वजनिक सेवाओं की अनदेखी कर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों, जैसे 2030 FIFA वर्ल्ड कप और आगामी अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी पर भारी खर्च को प्राथमिकता दे रही है।

गर्भवती की मौत के बाद बिगड़ा माहौल 3.8 करोड़ की आबादी वाले इस देश में युवाओं के बीच फैली बेरोजगारी, सरकारी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की बदहाली को देखते हुए इस लोग इस खर्च को फिजूलखर्ची बता रहे हैं। वहीं प्रदर्शन तब और भड़क गया जब हाल ही में एक सार्वजनिक अस्पताल में आठ गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। प्रदर्शन के दौरान, "पहले स्वास्थ्य सेवा, हमें वर्ल्ड कप नहीं चाहिए" जैसे नारे भी लगाए गए हैं।