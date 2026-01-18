इस पड़ोसी देश में घूमने पहुंचे पांच लाख से ज्यादा भारतीय, पिछली बार से 15 फीसदी ज्यादा
भारतीय यात्रियों के आगमन की औसत दर प्रति माह औसतन 23 प्रतिशत से अधिक रही और दिसंबर में सबसे अधिक 56,715 यात्री आए। फरवरी में सबसे कम 35,000 भारतीय यात्री आए।
साल 2025 में कुल 23 लाख पर्यटकों ने श्रीलंका की यात्रा की, जिनमें सबसे अधिक संख्या भारतीयों की रही। इस तरह पड़ोसी देश श्रीलंका की भारतीयों ने जमकर कमाई करवाई है। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण (एसएलटीडीए) द्वारा शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘भारत निर्विवाद रूप से अग्रणी स्रोत बाजार बना हुआ है, जहां से 531,511 पर्यटक आए। यहां आए भारतीयों की संख्या दूसरे स्थान पर रहे देश से आए पर्यटकों की संख्या के दोगुने से भी अधिक है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 1,14,000 से अधिक पर्यटकों की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।”
बयान में कहा गया कि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें कहा गया है कि दूसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा जिसके 21,227 पर्यटकों ने श्रीलंका की यात्रा की। भारतीय यात्रियों के आगमन की औसत दर प्रति माह औसतन 23 प्रतिशत से अधिक रही और दिसंबर में सबसे अधिक 56,715 यात्री आए। फरवरी में सबसे कम 35,000 भारतीय यात्री आए।
इसमें कहा गया कि दिसंबर में कुल 2,58,928 यात्री श्रीलंका आए जो इस वर्ष का सबसे अधिक आंकड़ा है। बयान में कहा गया, ‘‘यह एक पर्यटन स्थल के रूप में देश की स्थापित लोकप्रियता की पुष्टि करता है।’’ पर्यटन प्राधिकरण ने कहा कि श्रीलंका आने वाले कुल यात्रियों में से 92.7 प्रतिशत पर्यटक यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र से आते हैं जिसमें केवल यूरोप का योगदान 51.3 प्रतिशत है।
प्राधिकरण ने कहा कि यह श्रीलंका को सर्दियों में धूप का आनंद लेने के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करता है। एसएलटीडीए के अनुसार, 2026 के पहले 15 दिन में कुल 1,31,898 पर्यटक पहले ही देश आ चुके हैं। 'आदा देराना’ की खबर के अनुसार, एक दिन में पर्यटकों का सबसे अधिक आगमन 15 जनवरी को दर्ज किया गया और उस दिन 10,483 पर्यटक देश पहुंचे।खबर के अनुसार, इस अवधि में भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही और इस दौरान 23,786 भारतीय आए। इसके बाद रूस से 14,785 पर्यटक, ब्रिटेन से 12,166 यात्री और जर्मनी से 9,260 पर्यटक आए।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
