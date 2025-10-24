सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट काम, पकड़ी गई मूनलाइटिंग; हो सकती है 15 साल की जेल
संक्षेप: अमेरिका में भारतीय मूल के एक सरकारी कर्मचारी को मूनलाइटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनपर आरोप है कि वह सरकारी नौकरी के साथ ही प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे।
अमेरिका में भारतीय मूल के एक सरकारी कर्मचारी को 'मूनलाइटिंग' के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए उन्हें 15 साल की जेल हो गई। जानकारी के मुताबिक 39 साल के मेहुल गोस्वामी ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए सरकारी नौकरी के साथ ही एक प्राइवेट कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू कर दिया। जिस समय उन्हें सरकारी काम करना होता था उसी समय वह अपना प्राइवेट काम भी देखते थे। ऐसे में उनकी शिकायत हो गई और न्यूयॉर्क स्टेट इन्स्पेक्टर जनरल ने जांच शुरू कर दी। उनपर करदाताओं के 50 हजार डॉलर के दुरुपयोग कनरे का आरोप लगा।
गोस्वामी न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिस में काम करते थे। उन्हें रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता था। साथ ही उन्होंने ग्लोबलफाउंड्रीज सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू कर दिया। गोस्वामी पर विश्वास को तोड़ने और सरकार के साथ धोखा करने का आरोप लगा। वह एक फुल टाइम जॉब में थे और ऐसे में वह कोई और काम नहीं कर सकते थे।
जानकारी के मुताबिक वह मूनलाइटिंग के जरिए करीब 40 ललाख रुपये कमाते थे। अब उनपर जो मुकदमा चल रहा है उसमें 15 साल तक की कैद का प्रावधान है। गोस्वामी को माल्टा टाउन कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया। उन्हें बिना जमानत ही रिहाई दे दी गई है हालांकि उनके खिलाफ केस नहीं बंद हुआ है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हुए 2024 में उन्होंने 1,17,891 डॉलर की कमाई की। गोस्वामी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ऐसे में बिना ऑफिस आए नौकरी करने को लेकर बहस छिड़ गई है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
