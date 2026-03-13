US हमले में घायल हुए मोजतबा खामेनेई, कोमा में चले गए; ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप के दावे
ट्रंप की यह टिप्पणी उन खुफिया रिपोर्टों की ओर इशारा करती है जिनमें दावा किया जा रहा है कि 28 फरवरी को जिस हवाई हमले में आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे, उसमें मोजतबा भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।
Mojtaba Khamenei: ईरान में सत्ता परिवर्तन और जारी युद्ध के बीच वहां के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य को लेकर दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि खामेनेई पर भी अमेरिकी बलों ने हमला किया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि मोजतबा खामेनेई जीवित तो हो सकते हैं, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब मोजतबा ने पद संभालने के बाद से अब तक एक बार भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं।
फॉक्स न्यूज रेडियो पर ब्रायन किलमीड शो को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई की सेहत पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि नया ईरानी नेता जीवित है तो ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि वह शायद जीवित है।" हालांकि उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि वह घायल है, लेकिन वह शायद किसी न किसी रूप में जीवित है।”
ब्रिटिश अखबार का भी दावा
ट्रंप की यह टिप्पणी उन खुफिया रिपोर्टों की ओर इशारा करती है जिनमें दावा किया जा रहा है कि 28 फरवरी को जिस हवाई हमले में आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे, उसमें मोजतबा भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।
ब्रिटिश अखबार 'द सन' की रिपोर्टों ने मोजतबा की हालत को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मोजतबा खामेनेई वर्तमान में कोमा में हैं। हमले में उन्होंने अपना कम से कम एक पैर खो दिया है और उनके पेट या लीवर को भी गंभीर क्षति पहुंची है। बताया जा रहा है कि तेहरान के सीना यूनिवर्सिटी अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच उनका इलाज चल रहा है।
खामेनेई ने जारी किया बयान
मोजतबा खामेनेई की ओर से ईरानी सरकारी टेलीविजन पर एक बयान जारी किया गया, लेकिन इसे स्वयं नेता ने नहीं पढ़ा, बल्कि एक एंकर द्वारा पढ़कर सुनाया गया। इस बयान में अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी गई है। मोजतबा ने मांग की है कि क्षेत्र में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने तुरंत बंद किए जाएं, अन्यथा उन पर हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान इस 'थोपे गए युद्ध' के लिए दुश्मन से हर्जाना लेगा। यदि दुश्मन इनकार करता है तो ईरान उनकी संपत्तियों को जब्त करेगा या उसी मूल्य की संपत्ति को नष्ट कर देगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।