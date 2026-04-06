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हम मर मिटेंगे लेकिन...मोजतबा की ट्रंप को दो-टूक, कहा-कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे

Apr 06, 2026 11:16 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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ईरान पर हमले तेज करने की बात कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति को मोजतबा खामेनेई ने दो-टूक सुना दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने जो कहा है, साफ शब्दों में उसका मतलब यह है कि हम मर मिटेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं।

हम मर मिटेंगे लेकिन...मोजतबा की ट्रंप को दो-टूक, कहा-कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे

ईरान पर हमले तेज करने की बात कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति को मोजतबा खामेनेई ने दो-टूक सुना दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने जो कहा है, साफ शब्दों में उसका मतलब यह है कि हम मर मिटेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। मोजतबा ने कहाकि टारगेट किलिंग और हमलों से हमारे देश की सेना कमजोर नहीं पड़ने वाली है। टेलीग्राम पर लिखी पोस्ट में उन्होंने कहाकि हत्याओं और अपराधों से ईरान के सैन्य बल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

इजरायल ने क्या कहा
मोजतबा का बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल ने कहाकि उसने असगर बाकरी को मार डाला है। बाकरी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की कुर्द फोर्स का लीडर था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज रात हमने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रभाग के प्रमुख माजिद खादेमी को खत्म कर दिया। वह ईरानी शासन के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक था, जिसने अपने पूर्ववर्ती के खात्मे के बाद हाल ही में यह जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि श्री बाकरी को भी मार दिया गया है जो दुनिया भर में यहूदियों और इजरायलियों के खिलाफ हमलों के लिए जिम्मेदार था।

ईरान के खिलाफ संकल्प
इजरायल ने ईरान समेत अपने तमाम दुश्मनों को चेतावनी देते हुए लिखा कि जो कोई भी हमारे नागरिकों की हत्या की साजिश रचेगा, जो कोई भी इजरायल के खिलाफ आतंक का संचालन करेगा। ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने का संकल्प जताते हुए कहाकि हम पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। हम उस हर शख्स तक पहुंचेंगे, जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हम सभी मोर्चों पर पूरी शक्ति के साथ तब तक डटे रहेंगे, जब तक खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लिए जाते।

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ईरान को लग चुके हैं बड़े झटके
28 फरवरी से चल रहे इस संघर्ष में ईरान को पहले भी कई बड़े झटके लग चुके हैं। इजरायल-अमेरिकी संयुक्त हमले में पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह, पूर्व सुरक्षा प्रमुख और सैन्य सलाहकार अली शमखानी मारे गये थे। इसके बाद 17 मार्च को एक हमले में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की मौत हो गई थी। 18 मार्च को ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की मृत्यु हुई थी।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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