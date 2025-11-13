Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Mohsin Naqvi Claim Afghan nationals carry out two suicide bombings in Pakistan
पाकिस्तान में दो दिन में फटे 2 बम तो अफगान-अफगान करने लगे मोहसिन नकवी, जानें अब क्या बोले

संक्षेप: पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने संसद के लाइव प्रसारण वाले सत्र में कहा कि इस सप्ताह पाकिस्तान में हुए दो आत्मघाती बम विस्फोटों को अफगान नागरिकों ने अंजाम दिया

Thu, 13 Nov 2025 06:33 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने संसद के लाइव प्रसारण वाले सत्र में कहा कि इस सप्ताह पाकिस्तान में हुए दो आत्मघाती बम विस्फोटों को अफगान नागरिकों ने अंजाम दिया, जिनमें से एक राजधानी इस्लामाबाद में हुआ। नकवी ने पुष्टि की कि दोनों हमलावर अफगानिस्तान से पाकिस्तान घुसे थे। इस बयान पर काबुल की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

नकवी मंगलवार को इस्लामाबाद की निचली अदालत के बाहर हुए हमले के बाद बोल रहे थे, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने पुलिस गश्ती वाहन के पास खुद को उड़ा लिया। इस धमाके में 12 लोग मारे गए और 27 घायल हो गए। गृह मंत्री ने बताया कि मंगलवार को जी-11 इलाके की अदालत के बाहर दोपहर 12:39 बजे (स्थानीय समय) हमलावर ने पुलिस वाहन के पास विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया, क्योंकि वह कोर्ट परिसर में घुसने में नाकाम रहा।

बता दें कि इससे पहले सोमवार को दक्षिण वजीरिस्तान जिले में ( अफगान सीमा के करीब) एक अन्य हमलावर ने सेना द्वारा संचालित सैन्य स्कूल के मुख्य द्वार पर विस्फोटकों से भरे वाहन को भिड़ा दिया। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद आतंकवादियों ने स्कूल में घुसपैठ की और पाकिस्तानी सैनिकों से 24 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में सभी मारे गए।

क्या बोले थे रक्षा मंत्री?

इससे पहले रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्लामाबाद हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि काबुल के शासक पाकिस्तान में आतंकवाद रोक सकते हैं, लेकिन इसे इस्लामाबाद तक लाना एक स्पष्ट संदेश है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान के पास जवाब देने की पूरी क्षमता है और अल्लाह की कृपा से हम सक्षम हैं। मंत्री ने कहा कि काबुल के साथ बातचीत की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ अफगान-सीमा या बलूचिस्तान के दूरदराज इलाकों में लड़ रही है, उन्हें इस्लामाबाद अदालत पर हुए हमले को चेतावनी माननी चाहिए। यह पूरे पाकिस्तान के लिए युद्ध है, जहां सेना रोज बलिदान दे रही है और जनता को सुरक्षित रख रही है।

बता दें कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान-अफगानिस्तान संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस्लामाबाद सीमा पार से पनाह पाए आतंकियों पर हमलों का आरोप लगाता रहा है, जबकि काबुल पाकिस्तान पर आतंकवादियों को शरण देने से इनकार करता है। पिछले महीने सीमा पर झड़पों में दर्जनों सैनिक मारे गए थे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
