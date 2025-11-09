बांग्लादेश में किसने गिराई थी सरकार? शेख हसीना के खास ने किया चौंकाने वाला खुलासा

संक्षेप: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी और पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। चौधरी ने दावा किया कि 2024 में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के पीछे अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी और क्लिंटन परिवार का हाथ था।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी और पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। 'रशिया टुडे' को दिए इंटरव्यू में चौधरी ने दावा किया कि 2024 में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के पीछे अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी और क्लिंटन परिवार का हाथ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान अंतरिम सरकार के प्रमुख, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का अमेरिका से लंबे अर्से से संबंध रहा है।

चौधरी के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया तंत्र और कुछ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने 2018 से ही हसीना सरकार के विरुद्ध एक सुनियोजित साजिश रच रही थी। इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि खास तौर पर यूएसएआईडी और इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट (आईआरआई) जैसे अमेरिकी एनजीओ लंबे समय से उनकी सरकार को निशाना बनाए हुए थे।

इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला दावा भी किया। उन्होंने कहा कि यूएसएआईडी के करोड़ों डॉलर के फंड का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया, और इस पैसे का इस्तेमाल 'सत्ता परिवर्तन' की साजिशों में किया गया। चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश में फैली यह अराजकता बिल्कुल सुनियोजित थी, जो धीरे-धीरे बड़े स्तर के दंगों का रूप में ली, जिस कारण सत्ता परिवर्तन हुआ।

गौरतलब है कि ये आरोप शेख हसीना के सत्ता से नाटकीय पतन के एक साल अधिक समय बाद सामने आए हैं। चौधरी का मानना है कि यह अशांति युवाओं का कोई सहज विद्रोह नहीं था, बल्कि पश्चिमी ताकतों द्वारा फंडेड एक 'सूक्ष्म रूप से नियोजित' षड्यंत्र था। चौधरी ने जोर देकर कहा कि ये कार्रवाइयां गुप्त रूप से चल रही थीं, खुले तौर पर नहीं, लेकिन एनजीओ को चुपके से धन मुहैया कराया जा रहा था। उनका मकसद बांग्लादेश में सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करना था।