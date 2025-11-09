Hindustan Hindi News
Mohibul Hasan Chowdhury said USAID and Clinton were behind overthrow of Bangladesh sheikh hasina government
बांग्लादेश में किसने गिराई थी सरकार? शेख हसीना के खास ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Sun, 9 Nov 2025 10:12 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी और पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। 'रशिया टुडे' को दिए इंटरव्यू में चौधरी ने दावा किया कि 2024 में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के पीछे अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी और क्लिंटन परिवार का हाथ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान अंतरिम सरकार के प्रमुख, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का अमेरिका से लंबे अर्से से संबंध रहा है।

चौधरी के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया तंत्र और कुछ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने 2018 से ही हसीना सरकार के विरुद्ध एक सुनियोजित साजिश रच रही थी। इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि खास तौर पर यूएसएआईडी और इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट (आईआरआई) जैसे अमेरिकी एनजीओ लंबे समय से उनकी सरकार को निशाना बनाए हुए थे।

इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला दावा भी किया। उन्होंने कहा कि यूएसएआईडी के करोड़ों डॉलर के फंड का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया, और इस पैसे का इस्तेमाल 'सत्ता परिवर्तन' की साजिशों में किया गया। चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश में फैली यह अराजकता बिल्कुल सुनियोजित थी, जो धीरे-धीरे बड़े स्तर के दंगों का रूप में ली, जिस कारण सत्ता परिवर्तन हुआ।

गौरतलब है कि ये आरोप शेख हसीना के सत्ता से नाटकीय पतन के एक साल अधिक समय बाद सामने आए हैं। चौधरी का मानना है कि यह अशांति युवाओं का कोई सहज विद्रोह नहीं था, बल्कि पश्चिमी ताकतों द्वारा फंडेड एक 'सूक्ष्म रूप से नियोजित' षड्यंत्र था। चौधरी ने जोर देकर कहा कि ये कार्रवाइयां गुप्त रूप से चल रही थीं, खुले तौर पर नहीं, लेकिन एनजीओ को चुपके से धन मुहैया कराया जा रहा था। उनका मकसद बांग्लादेश में सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करना था।

चौधरी का कहना था कि सत्ता परिवर्तन के बाद यूनुस सरकार की नीतियां पाकिस्तान के और अधिक नजदीक होती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यही वह पाकिस्तान है, जिस पर 1971 में बांग्लादेश में नरसंहार के गंभीर आरोप लगे थे। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन कई हफ्तों तक चले और पूरे देश में फैल गई हिंसा में बदल गए, जिसमें 700 से अधिक लोगों की जान चली गई।

