खून में सने हैं मोहम्मद यूनुस के हाथ, बांग्लादेश के पूर्व सांसद ने खोल दी पूरी कलई

संक्षेप: बांग्लादेश के पूर्व सांसद बहाउद्दीन नसीम ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के हाथ खून से सने हुए हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने उनकी पूरी कलई खोलकर रख दी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आवामी लीग की जरूरत है।

बांग्लादेश में आम चुनाव करीब हैं और शेख हसीना की आवामी लीग मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की कलई खोल रही है। एक दिन पहले ही अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के एक कार्यक्रम से ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों को चुनौती दे दी। वहीं अब आवामी लीग के बड़े पदाधिकारी और पूर्व सांसद बहाउद्दीन नसीम ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के हाथ खून में सने हुए हैं। एएनआई से बात करते हुए नसीम ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की फासीवादी सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवामी लीग के कार्यकर्ताों, हिंदुओं, लेखकों, कवियों और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों की हत्या की साजिश की जाती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई है। अल्पसंख्यकों को रोज ही आतंकियों और कट्टरपंथियों का सामना करना पड़ता है। नसीम ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों की सुरक्षा करती है और उन्हें बढ़ावा देती है। देश में कानून का राज एकदम खत्म हो गया है। यूनुस की सरकार ने पूरे बांग्लादेश का माहौल बिगाड़ दिया है।

बता दें कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता को ऑडियो लिंक से संबोधित करते हुए कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और कहा कि अगर यह सत्ता में बनी रहती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होंगे। ढाका से नयी दिल्ली आने के 17 महीने बाद भारत में अपने पहले सार्वजनिक भाषण में, अवामी लीग की नेता ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की ‘‘निष्पक्ष जांच’’ करने का आग्रह करना चाहिए।

उन्होंने लोगों से संविधान को ‘‘बहाल’’ करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में हसीना का पहले से रिकॉर्ड किया गया ऑडियो क्लिप चलाया गया। यह संदेश बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों के लिए प्रचार शुरू होने के एक दिन बाद आया। अवामी लीग पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।