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कभी भारत को बताया था 'हेलहोल', अब G7 में मोदी की तारीफों के पुल बांधते दिखे ट्रंप; देवदूत तक कहा

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Modi-Trump Meeting: भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में भले ही कुछ ठंडापन रहा हो, लेकिन जी-7 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठता और सौहार्दपूर्ण माहौल साफ दिखाई दिया।

कभी भारत को बताया था 'हेलहोल', अब G7 में मोदी की तारीफों के पुल बांधते दिखे ट्रंप; देवदूत तक कहा

जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ माहौल देखा गया। हालांकि पिछले कुछ समय में भारत-अमेरिका संबंधों में थोड़ी ठंडक रही थी, लेकिन इस मुलाकात ने दोनों देशों के बीच दोस्ती और विश्वास को फिर से मजबूत किया। लगभग 16 महीने बाद हुई इस पहली मुलाकात में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की भरपूर प्रशंसा की। जिन ट्रंप ने पहले भारत को 'हेलहोल' (नर्क जैसा स्थान) और 'मृत अर्थव्यवस्था' करार दिया था, उन्होंने इस बार मोदी को 'सख्त व्यापारी' तो बताया, लेकिन साथ ही उन्हें 'एंजेल' (देवदूत) जैसा अच्छा और सौम्य बताया। बैठक के दौरान ट्रंप ने मोदी की नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व की खुलकर तारीफ की तथा बैठक को पूरी तरह मोदी की प्रशंसा में बदल दिया।

पीएम मोदी का करता हूं सम्मान

बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। वे दिखने में शांत हैं, लेकिन बातचीत में बेहद सख्त। उन्होंने बताया कि भारत के साथ ट्रेड डील बहुत जल्द फाइनल होने वाली है। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं और जल्द ही भारत का दौरा करूंगा। वहीं, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापना में भारत के अहम योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत के साथ बेहद अच्छे संबंध रहे हैं। ट्रंप ने आश्वासन दिया कि यदि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका खुलकर मदद करेगा।

पीएम मोदी ने नाविकों का उठाया मुद्दा

इससे पहले बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने हार्मुज की खाड़ी में नाकेबंदी और भारतीय नाविकों पर हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हार्मुज को खुला रखना बहुत जरूरी है। मोदी ने ईरान के साथ शांति समझौते में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया और हार्मुज में स्वतंत्र आवाजाही बहाल करने की मांग की।

जी-7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने क्या कहा?

इससे पहले पीएम मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को संबोधित किया। 'सभी के लिए संतुलित, साझा और टिकाऊ आर्थिक विकास' विषय पर बोलते हुए उन्होंने जी-7 देशों को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड (IMPACT) नामक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। इसके अलावा विकसित और विकासशील देशों के बीच 'ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप' बनाने का प्रस्ताव रखा।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की साझा वैश्विक समृद्धि की प्रतिबद्धता सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यों से साबित होती है। पिछले वर्षों में भारत ने जी-7 देशों के साथ कई व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत विभाजन में नहीं, बल्कि एकीकरण में विश्वास रखता है। संरक्षणवाद नहीं, बल्कि भागीदारी में और अनिश्चितता नहीं, बल्कि साझा समृद्धि में विश्वास रखता है। इस दौरान मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत भविष्य में भी जी-7 देशों के साथ मिलकर एक अधिक स्थिर, विश्वसनीय और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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