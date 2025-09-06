Modi is my friend, there is nothing to worry about Trump clarification on the statement India lost to China मोदी मेरे दोस्त हैं, चिंता की कोई बात नहीं; भारत को चीन के हाथों खो दिया वाले बयान पर ट्रंप का यू-टर्न, International Hindi News - Hindustan
मोदी मेरे दोस्त हैं, चिंता की कोई बात नहीं; भारत को चीन के हाथों खो दिया वाले बयान पर ट्रंप का यू-टर्न

शुक्रवार को जब उनसे भारत-अमेरिका के संबंधों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत-अमेरिका संबंधों को बहुत खास रिश्ता करार दिया।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन।Sat, 6 Sep 2025 07:47 AM
मोदी मेरे दोस्त हैं, चिंता की कोई बात नहीं; भारत को चीन के हाथों खो दिया वाले बयान पर ट्रंप का यू-टर्न

अपने बयानों और एक्शन से भारत के साथ संबंध बिगाड़ चुके डोनाल्ड ट्रंप अब डैमेज कंट्रोल करते दिख रहे हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को अपना खास दोस्त बताया। शुक्रवार को जब उनसे भारत-अमेरिका के संबंधों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत-अमेरिका संबंधों को बहुत खास रिश्ता करार दिया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों देशों के रिश्तों में चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की कुछ मौजूदा नीतियों को लेकर असहमति भी जताई।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, “मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मुझे इस समय उनकी कुछ नीतियां पसंद नहीं हैं। हालांकि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कभी-कभी ऐसे पल आते हैं।”

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दिए गए बयान को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने पहले लिखा था कि “अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है।” इस पर उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। हां, मैं निराश जरूर हूं कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। मैंने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है। हमने भारत पर 50% का बहुत बड़ा टैरिफ लगाया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मोदी से अच्छा तालमेल है। वह कुछ महीने पहले यहां आए थे, हमने रोज गार्डन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी।”

ट्रंप के इस बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा, “भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की साझेदारी साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। यह साझेदारी कई चुनौतियों और बदलावों से गुजरी है और मजबूत हुई है। हम उन ठोस मुद्दों पर केंद्रित हैं जिन पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। हमें उम्मीद है कि यह रिश्ता आपसी सम्मान और साझा हितों पर आगे बढ़ेगा।” जायसवाल ने यह भी पुष्टि की कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों पर लगातार बातचीत जारी है।

