'मोदी ने फोन कर कहा- हमारा काम हो गया, हम युद्ध नहीं करेंगे', ट्रंप का एक और दावा

संक्षेप: ट्रंप ने पहली बार 10 मई को घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूरी तरह और तत्काल संघर्षविराम पर सहमत हो गए। तब से उन्होंने 60 से अधिक बार यह दावा दोहराया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को रोकने का श्रेय खुद को दिया है। बुधवार को यूएस-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ संबोधन के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी देकर युद्ध टाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर कहा था कि हमारा काम हो गया, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रंप ने अपनी इस कथित कूटनीतिक सफलता पर गर्व जताते हुए कहा- मैं विवाद सुलझाने में माहिर हूं। भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों से लड़ने वाले थे। मैंने कहा, 'तुम लोग लड़ सकते हो, लेकिन मैं दोनों देशों पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगा दूंगा। अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं होगा।' उन्होंने दावा किया कि दो दिनों के अंदर ही दोनों देशों के नेता फोन पर संपर्क करने लगे। ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने उनसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा था।

लॉस एंजिलिस पर परमाणु धूल उड़े... अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, उन्होंने दोनों देशों से कहा था- मैं यह करने (टैरिफ लगाने) जा रहा हूं...मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक-दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करें, लाखों लोगों को मारें और लॉस एंजिलिस पर परमाणु धूल उड़े। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि वह पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से कहा था कि वह (संघर्ष को) समाप्त करने के लिए 350 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे और अगर दोनों देश युद्ध रोक देते हैं, तो हम एक अच्छा व्यापार समझौता करेंगे।

ट्रंप ने कहा- कोई अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता... आठ में से पांच युद्ध, व्यापार और टैरिफ की वजह से सुलझे। मैंने यह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें फोन किया और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए ‘वाइट हाउस’ की ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ सूसी विल्स के सामने उन्हें धन्यवाद दिया।

सच में भारत का काम तो हो गया था ट्रंप ने इसके बाद दावा किया, "मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके कहा ‘हमारा काम हो गया।’ मैंने कहा, ‘आपका क्या काम हो गया?’ मोदी ने जवाब दिया कि ‘हम युद्ध नहीं करेंगे।" ट्रंप ने कहा कि फिर मैंने मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि चलिए, एक समझौता करते हैं। भारत की ओर से ट्रंप के इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन “हमारा काम हो गया” वाले दावे के पीछे भारत की आतंक के खिलाफ सफलता को दर्शात है।

दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना और ड्रोन फोर्स ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पंजाब तक फैले जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों के कम से कम 11 बड़े ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था; साथ ही पाक वायुसेना के सरगोधा, रफीकी, मुशाफ और चकलाला जैसे प्रमुख एयरबेस पर सटीक हमलों से उनके कई F-16, JF-17 लड़ाकू विमान और रनवे क्षतिग्रस्त हो चुके थे। भारतीय सेनाओं ने इस सफल ऑपरेशन के बाद साफ शब्दों में कहा था कि- राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और जो लक्ष्य तय किए थे वे पूरे हो गए। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं; युद्ध की कोई मंशा नहीं थी।