Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Modi called and said we are done we wont go to war Pakistan Trump new claims
'मोदी ने फोन कर कहा- हमारा काम हो गया, हम युद्ध नहीं करेंगे', ट्रंप का एक और दावा

'मोदी ने फोन कर कहा- हमारा काम हो गया, हम युद्ध नहीं करेंगे', ट्रंप का एक और दावा

संक्षेप: ट्रंप ने पहली बार 10 मई को घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूरी तरह और तत्काल संघर्षविराम पर सहमत हो गए। तब से उन्होंने 60 से अधिक बार यह दावा दोहराया है।

Thu, 20 Nov 2025 02:40 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को रोकने का श्रेय खुद को दिया है। बुधवार को यूएस-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ संबोधन के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी देकर युद्ध टाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर कहा था कि हमारा काम हो गया, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रंप ने अपनी इस कथित कूटनीतिक सफलता पर गर्व जताते हुए कहा- मैं विवाद सुलझाने में माहिर हूं। भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों से लड़ने वाले थे। मैंने कहा, 'तुम लोग लड़ सकते हो, लेकिन मैं दोनों देशों पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगा दूंगा। अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं होगा।' उन्होंने दावा किया कि दो दिनों के अंदर ही दोनों देशों के नेता फोन पर संपर्क करने लगे। ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने उनसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा था।

लॉस एंजिलिस पर परमाणु धूल उड़े...

अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, उन्होंने दोनों देशों से कहा था- मैं यह करने (टैरिफ लगाने) जा रहा हूं...मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक-दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करें, लाखों लोगों को मारें और लॉस एंजिलिस पर परमाणु धूल उड़े। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि वह पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से कहा था कि वह (संघर्ष को) समाप्त करने के लिए 350 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे और अगर दोनों देश युद्ध रोक देते हैं, तो हम एक अच्छा व्यापार समझौता करेंगे।

ट्रंप ने कहा- कोई अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता... आठ में से पांच युद्ध, व्यापार और टैरिफ की वजह से सुलझे। मैंने यह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें फोन किया और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए ‘वाइट हाउस’ की ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ सूसी विल्स के सामने उन्हें धन्यवाद दिया।

सच में भारत का काम तो हो गया था

ट्रंप ने इसके बाद दावा किया, "मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके कहा ‘हमारा काम हो गया।’ मैंने कहा, ‘आपका क्या काम हो गया?’ मोदी ने जवाब दिया कि ‘हम युद्ध नहीं करेंगे।" ट्रंप ने कहा कि फिर मैंने मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि चलिए, एक समझौता करते हैं। भारत की ओर से ट्रंप के इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन “हमारा काम हो गया” वाले दावे के पीछे भारत की आतंक के खिलाफ सफलता को दर्शात है।

दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना और ड्रोन फोर्स ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पंजाब तक फैले जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों के कम से कम 11 बड़े ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था; साथ ही पाक वायुसेना के सरगोधा, रफीकी, मुशाफ और चकलाला जैसे प्रमुख एयरबेस पर सटीक हमलों से उनके कई F-16, JF-17 लड़ाकू विमान और रनवे क्षतिग्रस्त हो चुके थे। भारतीय सेनाओं ने इस सफल ऑपरेशन के बाद साफ शब्दों में कहा था कि- राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और जो लक्ष्य तय किए थे वे पूरे हो गए। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं; युद्ध की कोई मंशा नहीं थी।

मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक ड्रोन और मिसाइल हमले चले। इसके बाद पाकिस्तानी सेना की गुजारिश पर द्विपक्षीय संघर्षविराम समझौता हुआ था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जून में कहा था कि मोदी ने ट्रंप को फोन पर ही स्पष्ट कर दिया कि भारत कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
operation sindoor Donald Trump Trump tariffs अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।