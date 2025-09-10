Mob attacked the female foreign minister in Nepal four time PM was beaten up inside his house नेपाल में महिला विदेश मंत्री पर टूटी भीड़, 4 बार के PM को घर में घुसकर पीटा, International Hindi News - Hindustan
नेपाल में महिला विदेश मंत्री पर टूटी भीड़, 4 बार के PM को घर में घुसकर पीटा

वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारी शोर मचाते हुए एक घर में घुसते हैं और वहां एक बुजुर्ग शख्स को पीटने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह शख्स देउबा है। भीड़ उन्हें लात मारती है और फर्नीचर शरीर पर मारकर तोड़ देती है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 10:15 AM
नेपाल में हालात बेकाबू हो गए हैं। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के आवास जलाने के बाद अब उनपर हमले शुरू कर दिए हैं। खबर है कि अब नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा को प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरह से पीटा। साथ ही उनके पति शेर बहादुर देउबा पर भी जानलेवा हमले किए। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारी शोर मचाते हुए एक घर में घुसते हैं और वहां एक बुजुर्ग शख्स को पीटने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह शख्स देउबा है। भीड़ उन्हें लात मारती है और फर्नीचर शरीर पर मारकर तोड़ देती है। वहीं, कुछ प्रदर्शनकारी महिला को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक युवक उन्हें बचाता हुआ नजर आता है। खबर है कि महिला आरजू देउबा हैं।

हालांकि, भीड़ उस युवक पर भी हमला कर देती है और बाद में महिला के साथ भी बेरहमी से मारपीट करती है।

वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा

एक दिन पहले ही वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भीड़ नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पोडैल पर हमला कर देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पोडैल को भीड़ ने बीच सड़क पर दौड़ाकर पीटा। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पोडैल को भीड़ ने घेर रखा है, लेकिन वह इसी बीच बचकर भाग निकलते हैं। अचानक सड़क पर मौजूद एक प्रदर्शनकारी उन्हें लात मार देता है और वह वहीं गिर जाते हैं। इसके बाद फिर भीड़ उनपर टूट पड़ती है और वह जान बचाकर भागते हैं। लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

नेपाल में बिगड़ते हालात

नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बावजूद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की।

प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद भी नेपाल के कई हिस्सों में मंगलवार को हिंसा जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, उच्चतम न्यायालय, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और वरिष्ठ नेताओं के घरों में आग लगा दी। विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है।

