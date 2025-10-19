पाकिस्तान: हिंदू लड़की की अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन, फिर करा दी शादी; 9 दिन बाद खुला राज

संक्षेप: हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व कल्याण के लिए काम करने वाले दरवार इत्तेहाद पाकिस्तान नामक एक संगठन के प्रमुख शिव कच्छी ने कहा कि लड़की का अपहरण किया गया था, लेकिन पुलिस ने परिवार की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्म से मूक-बधिर 15 वर्षीय हिंदू लड़की एक हफ्ते से अधिक समय तक लापता रहने के बाद मीडिया के सामने आई है। लड़की के पास एक प्रमाण-पत्र था जिसके मुताबिक उसने उम्रदराज मुस्लिम व्यक्ति से शादी के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। लड़की पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदिन जिले के कोरवाह कस्बे की रहने वाली है। वह लगभग 9 दिन पहले लापता हो गई थी। उसके माता-पिता ने स्थानीय थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी।

शनिवार को वह बदिन प्रेस क्लब में अपने कथित पति के साथ मीडिया के सामने आई। इस दौरान उसके पास इस्लाम धर्म अपनाने से जुड़ा प्रमाण पत्र था। लड़की के पिता ने सवाल उठाया कि एक मूक-बधिर नाबालिग लड़की मादक पदार्थ तस्कर और सात बेटियों के बाप से शादी करने के लिए कैसे सहमत हो सकती है।

हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व कल्याण के लिए काम करने वाले दरवार इत्तेहाद पाकिस्तान नामक एक संगठन के प्रमुख शिव कच्छी ने कहा कि लड़की का अपहरण किया गया था, लेकिन पुलिस ने परिवार की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की।