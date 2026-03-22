'खतरनाक दौर' में ईरान युद्ध, WHO ने बजाई खतरे की घंटी; क्यों कहा दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर किए गए हमले सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए लगातार बढ़ता हुआ गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने रविवार को गंभीर चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में परमाणु स्थलों के आसपास हुए हमलों के कारण मध्य पूर्व का संघर्ष अब एक 'खतरनाक चरण' में प्रवेश कर चुका है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर किए गए हमले सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए लगातार बढ़ता हुआ गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील की और आग्रह किया कि ऐसे किसी भी कदम से बचा जाए जिससे परमाणु दुर्घटना की आशंका बढ़े।

टेड्रोस ने आगे कहा कि संघर्ष अब एक बेहद जोखिम भरे दौर में पहुंच गया है, जहां ईरान के नतांज संवर्धन परिसर और इजरायल के दिमोना शहर (जहां प्रमुख परमाणु सुविधा स्थित है) के आसपास हमलों की खबरें आई हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) इन घटनाओं की जांच कर रही है, हालांकि अभी तक बाहरी क्षेत्रों में असामान्य विकिरण स्तर की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि परमाणु स्थलों पर हमले सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बढ़ते खतरे को जन्म दे रहे हैं। संगठन ने युद्ध शुरू होने के बाद से ही 13 देशों में अपने स्टाफ और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को परमाणु घटना की स्थिति में सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया है। महानिदेशक ने सभी पक्षों से तत्काल अधिकतम संयम बरतने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवमूल्यन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति ही सबसे अच्छी दवा है।

बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चौथे सप्ताह में तनाव और बढ़ गया है। ईरान के प्रमुख परमाणु संयंत्र नतांज को शनिवार को हवाई हमले का निशाना बनाया गया, जिसके बाद क्षेत्र में हमलों की तीव्रता पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने एक वीडियो बयान में चेतावनी दी है कि आगामी सप्ताह में ईरान के खिलाफ हमलों में काफी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह इजरायल और अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी आतंकवादी शासन तथा उसके आधारभूत ढांचों पर किए जाने वाले हमलों की तीव्रता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।