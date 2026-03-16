Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कॉफी वाले वीडियो को ग्रोक ने बताया डीपफेक, नेतन्याहू ने जारी कर दिया नया वीडियो; जिंदा होने का दिया सबूत

Mar 16, 2026 09:50 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

इस विवाद और बढ़ती अफवाहों के बाद नेतन्याहू ने एक और नया वीडियो जारी किया। नए वीडियो में वह खुले माहौल में आम लोगों से बातचीत करते दिखाई देते हैं, जिससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि वह सुरक्षित हैं और सार्वजनिक रूप से सक्रिय हैं। 

कॉफी वाले वीडियो को ग्रोक ने बताया डीपफेक, नेतन्याहू ने जारी कर दिया नया वीडियो; जिंदा होने का दिया सबूत

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का विषय बन गया है। इंटरनेट पर उनके बारे में यह अफवाह फैल गई कि ईरान के हमले में उनकी मौत हो गई है। इन अफवाहों को खारिज करने के लिए नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कैफे में बैठकर कॉफी पीते हुए दिखाई देते हैं और मजाकिया अंदाज में अपनी मौत की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हैं। यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच इसकी सच्चाई को लेकर सवाल उठने लगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:अमेरिका का गुस्सा UAE पर निकाल रहा ईरान, अब तक सबसे ज्यादा हमले; समझिए पूरी बात

विवाद तब और बढ़ गया जब ग्रोक ने इस वीडियो को संभावित रूप से डीपफेक या एआई-जनरेटेड बताया। ग्रोक ने कहा कि वीडियो में कुछ असामान्य दृश्य संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कॉफी के कप का स्तर पूरे वीडियो में लगभग समान रहना और होंठों की गतिविधि का ऑडियो से पूरी तरह मेल न खाना। इन कारणों से कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी दावा किया कि यह वीडियो AI तकनीक से बनाया गया हो सकता है।

ये भी पढ़ें:नेतन्याहू ने ट्रंप को तो जीत लिया, मगर अमेरिका को कैसे हार गए; समझिए

नए वीडियो में क्या दिखा

इस विवाद और बढ़ती अफवाहों के बाद नेतन्याहू ने एक और नया वीडियो जारी किया। नए वीडियो में वह खुले माहौल में आम लोगों से बातचीत करते दिखाई देते हैं, जिससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि वह सुरक्षित हैं और सार्वजनिक रूप से सक्रिय हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अपने 17वें दिन में पहुंच चुका है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:300 डॉलर/ बैरल होगा कच्चा तेल... होर्मुज संकट के बीच ट्रंप का पुराना पोस्ट वायरल

फिलहाल इस मामले में आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि पहला वायरल वीडियो वास्तव में डीपफेक था या नहीं। हालांकि कैफे से जुड़ी कुछ तस्वीरें और अन्य प्रमाण भी सामने आए हैं, जिनसे दावा किया गया कि नेतन्याहू वास्तव में वहां मौजूद थे। फिर भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर बहस जारी है। यह मामला एआई तकनीक, डीपफेक और सूचना की विश्वसनीयता पर एक नई चर्चा को जन्म दे रहा है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Benjamin Netanyahu Israel Iran

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।