कॉफी वाले वीडियो को ग्रोक ने बताया डीपफेक, नेतन्याहू ने जारी कर दिया नया वीडियो; जिंदा होने का दिया सबूत

इस विवाद और बढ़ती अफवाहों के बाद नेतन्याहू ने एक और नया वीडियो जारी किया। नए वीडियो में वह खुले माहौल में आम लोगों से बातचीत करते दिखाई देते हैं, जिससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि वह सुरक्षित हैं और सार्वजनिक रूप से सक्रिय हैं।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का विषय बन गया है। इंटरनेट पर उनके बारे में यह अफवाह फैल गई कि ईरान के हमले में उनकी मौत हो गई है। इन अफवाहों को खारिज करने के लिए नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कैफे में बैठकर कॉफी पीते हुए दिखाई देते हैं और मजाकिया अंदाज में अपनी मौत की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हैं। यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच इसकी सच्चाई को लेकर सवाल उठने लगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विवाद तब और बढ़ गया जब ग्रोक ने इस वीडियो को संभावित रूप से डीपफेक या एआई-जनरेटेड बताया। ग्रोक ने कहा कि वीडियो में कुछ असामान्य दृश्य संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कॉफी के कप का स्तर पूरे वीडियो में लगभग समान रहना और होंठों की गतिविधि का ऑडियो से पूरी तरह मेल न खाना। इन कारणों से कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी दावा किया कि यह वीडियो AI तकनीक से बनाया गया हो सकता है।

नए वीडियो में क्या दिखा

इस विवाद और बढ़ती अफवाहों के बाद नेतन्याहू ने एक और नया वीडियो जारी किया। नए वीडियो में वह खुले माहौल में आम लोगों से बातचीत करते दिखाई देते हैं, जिससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि वह सुरक्षित हैं और सार्वजनिक रूप से सक्रिय हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अपने 17वें दिन में पहुंच चुका है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है।