खाड़ी देशों पर ईरानी मिसाइलों का साया! जान बचाने के लिए करोड़ों का किराया दे रहे रईस, पूरा रूट जानिए

Mar 03, 2026 11:18 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, रियाद
मध्य पूर्व में युद्ध तेज होने से दुबई और कतर जैसे खाड़ी देशों में दहशत का माहौल है। अमीर लोग जान बचाने के लिए $350,000 देकर प्राइवेट जेट से सऊदी अरब (रियाद) के रास्ते भाग रहे हैं। विस्तार से पढ़ें।

अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल है और सुरक्षित माने जाने वाले खाड़ी देशों से निकलने के लिए लोगों में होड़ मची है। लोग करोड़ों रुपये देकर मध्य पूर्व के देशों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

ईरान का पलटवार

खामेनेई की हत्या के जवाब में ईरान ने आक्रामक रुख अपनाते हुए खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। अबू धाबी, दुबई (यूएई), कतर और बहरीन जैसे देश जिन्हें पहले इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता था वे अब सीधे तौर पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों की चपेट में आ गए हैं।

विमानन संकट और आसमान छूते किराए

ग्लोबल उड़ानें रद्द: अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के तुरंत बाद, सुरक्षा कारणों से दुनिया भर की प्रमुख एयरलाइनों ने मध्य पूर्व के ऊपर से अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं।

प्राइवेट जेट की भारी मांग: व्यावसायिक उड़ानों के बंद होने से वहां फंसे अमीर लोगों, ग्लोबल फाइनेंस फर्मों के अधिकारियों और बिजनेस ट्रिप या छुट्टियों पर गए लोगों के बीच प्राइवेट जेट की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।

350,000 डॉलर का किराया: 'द डेली मेल' की रिपोर्ट के अनुसार, आपातकालीन निकास की इस भारी मांग के कारण रियाद (सऊदी अरब) से यूरोप तक के लिए एक प्राइवेट जेट का किराया 350,000 डॉलर (लगभग 3.2 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है।

निकासी के लिए नया और सबसे सुरक्षित रास्ता: सऊदी अरब

ओमान के बंदरगाह और एक तेल टैंकर पर रविवार को हुए ईरानी हमले के बाद ओमान से बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में सऊदी अरब फिलहाल खाड़ी से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित मार्ग बनकर उभरा है।

सड़क मार्ग का इस्तेमाल (दुबई से रियाद): उड़ानें बंद होने के कारण निजी सुरक्षा कंपनियां दुबई से रियाद तक की 10 घंटे की सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए एसयूवी (SUVs) की पूरी फ्लीट बुक कर रही हैं। वहां पहुंचने के बाद लोग आगे की यात्रा के लिए प्राइवेट जेट चार्टर कर रहे हैं।

रियाद एयरपोर्ट की भूमिका

रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उन चुनिंदा हवाई अड्डों में से है, जो अभी भी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों में ढील दी है। अब कई देशों के नागरिकों को 'एडवांस वीजा' के बजाय 'वीजा ऑन अराइवल' की सुविधा मिल रही है, जिससे आपात स्थिति में यह देश एक आदर्श एग्जिट रूट बन गया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उन्होंने हाल ही में अपनी तरफ आ रहे दो ड्रोनों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया, जिससे वहां से उड़ान भरना अन्य देशों की तुलना में सुरक्षित माना जा रहा है।

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

