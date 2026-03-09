Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान के साथ खुलकर आया रूस, पुतिन बोले- हमारा समर्थन अटूट... मोजतबा को बधाई

Mar 09, 2026 04:30 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्को
share Share
Follow Us on

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस मौजूदा संघर्ष के बीच ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। पुतिन ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया नेता बनने पर बधाई भी दी और तेहरान को अटूट समर्थन देने की बात दोहराई।

ईरान के साथ खुलकर आया रूस, पुतिन बोले- हमारा समर्थन अटूट... मोजतबा को बधाई

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस मौजूदा संघर्ष के बीच ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। पुतिन ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया नेता बनने पर बधाई भी दी और तेहरान को 'अटूट समर्थन' देने की बात दोहराई। पुतिन ने कहा कि रूस अपने ईरानी मित्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है और कठिन परिस्थितियों में भी ईरान के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मोजतबा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए ईरानी जनता को एकजुट करेंगे।

पुतिन ने कहा कि ऐसे समय में, जब ईरान सशस्त्र हमलों का सामना कर रहा है, इस पद पर नेतृत्व करना साहस और समर्पण की बड़ी परीक्षा होगी। इससे पहले पुतिन ने शुक्रवार देर रात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई, उनके परिवार के सदस्यों, राजनीतिक और सैन्य नेताओं तथा कई नागरिकों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की।

यूक्रेन संकट के लिए पश्चिम को ठहराया जिम्मेदार

इसी बीच पुतिन ने यूक्रेन संकट को भड़काने के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। सरकारी टीवी कार्यक्रम 'मॉस्को, क्रेमलिन, पुतिन' को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पश्चिमी देशों के समर्थन से ही यह संघर्ष शुरू हुआ। पुतिन के अनुसार, संकट की शुरुआत यूक्रेन में तख्तापलट के समर्थन, फिर क्रीमिया की घटनाओं और उसके बाद दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में हुए संघर्ष से हुई। उन्होंने कहा कि इसमें रूस की भूमिका नहीं थी, बल्कि यह पश्चिमी देशों की नीतियों का परिणाम है।

शांति वार्ता पर अनिश्चितता

पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में प्रस्तावित शांति वार्ता का अगला दौर अनिश्चित बना हुआ है। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के नेतृत्व पर यूरोपीय देशों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि यह स्थिति ऐसी है, जहां एक छोटे समूह को संतुष्ट करने के लिए बड़े समूह को कदम उठाने पड़ते हैं।

महिला दिवस पर रूसी महिलाओं को दी बधाई

पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रूसी महिलाओं को बधाई देते हुए उनके सुख, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं अपने प्रियजनों के साथ खुशहाल जीवन बिताएं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें।

ये भी पढ़ें:सोना कितना सोना है? ईरान युद्ध के बीच भारत-UK की साझा GDP से भी हुआ 5 गुणा
ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध अच्छा निवेश, चीन को झटका; ट्रंप के करीबी सहयोगी ने बताया पूरा प्लान
ये भी पढ़ें:ईरान के ‘शाहेद’ ने मचाई खलबली, US-इजरायल परेशान; भारत के पास भी है ऐसा ड्रोन?
Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran israel war iran america war Vladimir Putin अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।