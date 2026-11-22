मैक्सिको में ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किए जाने पर पूरा शहर की ठप पड़ गया है। तस्कर एल चापो इसड्री के गुर्गों ने पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल बना दिया है। सेना को हेलीकॉप्टर्स से गोलीबारी करके हालात को काबू में करने की कोशिश कनरी प

मैक्सिको में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ गए हैं। तस्करों के सरदार की गिरफ्तारी के बाद उसके गुर्गों ने भड़कते हुए पूरे सिनालोआ राज्य आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। ट्रकों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि सैन्य हैलीकॉप्टरों से गोलीबारी करके तस्करों का सामना करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, यह पूरा मामला कुख्यात ड्रग तस्कर फॉस्ट्रो इसिड्रो मेजा फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ है। इसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी और मैक्सिकों की सेना समेत तमाम एजेंसियों के संयुक्त सहयोग से गिरफ्तार किया गया है।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'एल चापो इसिड्रो' के नाम से मशहूर फॉस्ट्रो को गिरफ्तार करना भी एजेंसियों के लिए आसान नहीं था। शुक्रवार को जब खुफिया मिशन चलाया गया। उस वक्त भी दोनों पक्षों के बीच में गोलीबारी शुरू हो गई। 44 वर्षीय इसिड्रो और उसके साथियों ने सुरक्षाबलों की टीम पर हमला कर दिया। धीरे-धीरे करके यह गोलीबारी पूरे शहर में फैल गई। घंटों चली कार्रवाई के बाद अंत में तीनों को गिरफ्तार किया गया। मैक्सिकन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इसिड्रो की गिरफ्तारी अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार की गई थी, लेकिन इसे गिरफ्तार करना आसान नहीं रहा। जैसे ही यह खबर सामने आई। उसके गुर्गों ने शहर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जमकर उत्पात मचाते हुए इन तस्करों ने शहर के राजमार्गों को बंद कर दिया और लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जाने लगा।

घटना के बारे में जानकारी देते हुए सिनोलोआ की अंतरिम गवर्नर ग्रेसिएला डोमिंग्वेज ने बताया कि हालात को काबू में की जाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी भी हाईवे पर कई लोग फंसे हुए हैं।

कौन है चापो इसिड्रो, जिसके लिए पूरे राज्य में हो रहा उत्पात चापो इसिड्रो मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल में से एक गुआसावे कार्टेल का प्रमुख है। यह पूरे सिनाओला में काम करता है। चापो इससे पहले ताकतवर 'बेल्ट्रान लेयवा ऑर्गनाइजेशन' से जुड़ा था, लेकिन बाद में गुटों के बीच मतभेद होने के कारण, 2013 के आसपास उसने अपना खुद का आपराधिक नेटवर्क बना लिया।

अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि उसने 2005 से 2019 के बीच बड़ी मात्रा में कोकीन, हेरोइन, मेथामफेटामाइन और मारिजुआना बनाने और बांटने की साजिश रची थी। FBI ने यह भी आरोप लगाया कि उसके संगठन ने अमेरिका में फेंटेनाइल और अन्य जानलेवा नशीले पदार्थों की बाढ़ ला दी थी।

एल चापो के ऊपर अमेरिका में तस्करी के आरोप बता दें, चापो पर पहली बार 2012 में अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप लगे थे। इसके बाद 2019 में उस पर और भी आरोप लगाए गए। FBI ने उसे 2025 में अपनी '10 सबसे वांछित भगोड़ों' की सूची में शामिल किया और उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा की। एजेंसी ने उसके संगठन को "भारी हथियारों से लैस और हिंसक" बताया है। आरोप है कि वे अपने इलाके पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए गोलीबारी, अपहरण, हत्या, यातना और जबरन वसूली जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते थे।