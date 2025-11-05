नेहरू का जिक्र और डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, जोहरान ममदानी ने जीत के भाषण में क्या कहा

संक्षेप: ममदानी ने अपनी जीत को सभी न्यूयॉर्क वासियों टैक्सी ड्राइवरों से लेकर लाइन कुक तक के लिए बताया। उन्होंने रिचर्ड नामक एक टैक्सी ड्राइवर के साथ सिटी हॉल के बाहर की गई 15 दिन की भूख हड़ताल की कहानी भी सुनाई।

डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में अपनी ऐतिहासिक जीत की घोषणा की। समर्थकों की जोरदार जय-जयकार के बीच उन्होंने न्यूयॉर्क के पहले भारतीय-अमेरिकी मुस्लिम और सबसे कम उम्र के मेयर के रूप में उन्हें चुनने के लिए न्यूयॉर्क वासियों का धन्यवाद किया। 34 साल के ममदानी ने अपने विजय भाषण में एक नई पीढ़ी के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, "न्यूयॉर्क की नई पीढ़ी को धन्यवाद। हम आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम ही आप हैं। भविष्य हमारे हाथों में है। मेरे दोस्तों हमने एक राजनीतिक वंश को गिरा दिया है।"

उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को निजी जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं। ममदानी ने कहा, "लेकिन आज रात आखिरी बार हो जब मैं उनका नाम लूं, क्योंकि हम एक ऐसी राजनीति को छोड़ रहे हैं जो कुछ लोगों की ही सुनती है।"

ममदानी ने अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे संबोधित किया। उन्होंने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं: 'वॉल्यूम बढ़ाओ" उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा, "हम में से किसी तक पहुंचने के लिए आपको हम सब से गुजरना होगा।" जैसे ही ममदानी ने उनके बारे में बात की कि ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर तीखी प्रतिक्रिया दी और लिखा: "और यह शुरू हो गया!"

भारतीय मूल के इस राजनेता ने अपने विजय संबोधन में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' (Tryst with Destiny) भाषण को उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "इतिहास में शायद ही कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है, और जब एक राष्ट्र की आत्मा, जो लंबे समय से दबी हुई थी, अपनी अभिव्यक्ति पाती है।"

ममदानी ने अपनी जीत को सभी न्यूयॉर्क वासियों टैक्सी ड्राइवरों से लेकर लाइन कुक तक के लिए बताया। उन्होंने रिचर्ड नामक एक टैक्सी ड्राइवर के साथ सिटी हॉल के बाहर की गई 15 दिन की भूख हड़ताल की कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा, "मेरे भाई, अब हम सिटी हॉल में हैं।"