मेलोनी से एर्दोगन तक... ट्रंप के गाजा 'बोर्ड ऑफ पीस' में किन्हें आमंत्रित किया गया?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और शासन के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता वे खुद करेंगे। यह बोर्ड गाजा में शासन क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षण और बड़े पैमाने पर वित्तपोषण पर फोकस करेगा। वाइट हाउस ने मुख्य सदस्यों की घोषणा की है, जबकि कई विश्व नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। कुछ नेताओं ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जबकि अन्य विचाराधीन हैं।
मुख्य शांति बोर्ड (Board of Peace) के प्रमुख सदस्य
- डोनाल्ड ट्रंप (अध्यक्ष)
- मार्को रुबियो (अमेरिकी विदेश मंत्री)
- स्टीव विटकॉफ (ट्रंप के विशेष दूत)
- जेरेड कुशनर (ट्रंप के दामाद)
- टोनी ब्लेयर (ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री)
- मार्क रोवन (अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर)
- अजय बंगा (विश्व बैंक के अध्यक्ष)
- अन्य ट्रंप के वफादार सहयोगी
गाजा कार्यकारी बोर्ड (Gaza Executive Board) के सदस्य
- स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन
- निकोले म्लाडेनोव (बल्गेरियाई राजनयिक)
- सिग्रीड काग (संयुक्त राष्ट्र मानवीय समन्वयक)
- हाकन फिदान (तुर्की के विदेश मंत्री)
- अली अल-थवादी (कतरी राजनयिक)
- हसन रशाद (मिस्र की खुफिया एजेंसी के निदेशक)
- रीम अल-हाशिमी (संयुक्त अरब अमीरात की मंत्री)
- याकिर गबे (इजरायली अरबपति)
गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति
- अली शाथ (फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पूर्व उप मंत्री, प्रमुख)
इन नेताओं को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया
- जियोर्जिया मेलोनी (इटली की प्रधानमंत्री)
- रेसेप तैयप एर्दोगन (तुर्की के राष्ट्रपति)
- अब्देल फतह अल-सिसी (मिस्र के राष्ट्रपति)
- जेवियर माइली (अर्जेंटीना के राष्ट्रपति)
- मार्क कार्नी (कनाडा के प्रधानमंत्री)
- विक्टर ओर्बन (हंगरी के प्रधानमंत्री)
- एडी रामा (अल्बानिया के प्रधानमंत्री)
- निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स (साइप्रस के राष्ट्रपति)
- अब्दुल्ला द्वितीय (जॉर्डन के राजा)
- निकुसोर डैन (रोमानिया के राष्ट्रपति)
