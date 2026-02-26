मलेनिया ट्रंप संभालेंगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान, पहली बार रचेंगी इतिहास
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभालते ही अमेरिका ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप 2 मार्च को न्यूयॉर्क में होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। यह पहली बार होगा जब कोई वर्तमान अमेरिकी प्रथम महिला सुरक्षा परिषद की किसी बैठक की कमान संभालेगी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभालते ही अमेरिका ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप 2 मार्च 2026 को न्यूयॉर्क में होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। यह पहली बार होगा जब कोई वर्तमान अमेरिकी प्रथम महिला सुरक्षा परिषद की किसी बैठक की कमान संभालेगी। बैठक का मुख्य फोकस संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों, प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर होगा, जहां मेलानिया ट्रम्प शिक्षा को सहिष्णुता, शांति और वैश्विक सुरक्षा का मजबूत आधार बताएंगी।
वाइट हाउस ने पुष्टि की है कि न्यूयॉर्क में होने वाले इस सत्र का विषय संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों, प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर केंद्रित होगा। बताया जा रहा है कि मेलानिया ट्रंप इसमें शिक्षा को सहिष्णुता और विश्व शांति के मार्ग के रूप में प्रमुखता से उठाएंगी। प्रथम महिला के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य सहिष्णुता और विश्व शांति को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देना है। इसमें आगे कहा गया कि मेलानियां ट्रंप के नेतृत्व में यह पहली बार होगा जब कोई वर्तमान अमेरिकी प्रथम महिला सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगी, जहां सदस्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी, शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने उसके 15 सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। इससे अध्यक्षता प्राप्त करने वाले देश को एजेंडा तय करने और बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार मिलता है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के साथ पांच स्थायी सदस्यों में शामिल अमेरिका मार्च महीने के लिए यह जिम्मेदारी निभाएगा। परंपरागत रूप से परिषद की बैठकों की अध्यक्षता उस देश के संयुक्त राष्ट्र राजदूत या किसी वरिष्ठ सरकारी मंत्री द्वारा की जाती है।
गौरतलब है कि पिछली प्रथम महिलाओं में एलेनोर रूजवेल्ट जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अपने प्रथम महिला कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुरक्षा परिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं की थी।
डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र
दरअसल, यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र के प्रति मिश्रित रवैये की पृष्ठभूमि में आया है। उन्होंने अक्सर इस संगठन को 'अप्रभावी' करार देते हुए इसकी आलोचना की है और बड़े सुधारों की मांग की है। उनके प्रशासन ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसे कई संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकायों से बाहर कर दिया था। ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNRWA) और जलवायु कार्यक्रमों से जुड़ी एजेंसियों को मिलने वाली अमेरिकी धनराशि में भी कटौती की थी, यह दावा करते हुए कि वे पक्षपाती हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।