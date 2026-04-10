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एपस्टीन से मेरा कोई नाता नहीं, मेलानिया ट्रंप ने खुद को बताया बेदाग; लोगों ने निकाली कुंडली

Apr 10, 2026 08:47 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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मेलानिया का कहना है कि वह कभी एपस्टीन की दोस्त नहीं थीं। उन्होंने यह भी कहा कि यह दावा पूरी तरह झूठा है कि एपस्टीन ने ही उन्हें ट्रंप से मिलवाया था। हालांकि इंटरनेट पर लोग इस सफाई से संतुष्ट नहीं है।

एपस्टीन से मेरा कोई नाता नहीं, मेलानिया ट्रंप ने खुद को बताया बेदाग; लोगों ने निकाली कुंडली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने शुक्रवार को चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर जेफ्री एपस्टीन के साथ अपने संबंधों को खबरों को पूरी तरह खारिज किया है। यौन अपराधों के दोषी जेफ्री एपस्टीन से किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते हुए उन्होंने कहा है कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं और उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हैं। हालांकि इंटरेनट पर लोगों ने उनके दावों पर शक जताया है।

मेलानिया ट्रंप ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “मुझे बदनाम करने के लिए मेरा नाम जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले झूठ अब यहीं खत्म हो जाने चाहिए। मेरे बारे में झूठ बोलने वाले लोगों में कोई नैतिकता, विनम्रता और सम्मान का भाव नहीं है। मुझे उनकी अज्ञानता पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की उनकी दुर्भावनापूर्ण कोशिशों को सिरे से खारिज करती हूं।”

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एपस्टीन ने डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलवाया- मेलानिया

मेलानिया ने आगे कहा कि वह एपस्टीन की कभी दोस्त नहीं थीं। वाइट हाउस से बोलते हुए उन्होंने कहा, "मैं एपस्टीन सर्वाइवर नहीं हूं। एपस्टीन ने मुझे डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलवाया था।” अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने उन्होंने इस बात को दोहराया कि वह 1998 में न्यूयॉर्क की एक पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप से मिली थीं। उन्होंने यह भी कहा कि एपस्टीन की लंबे समय से सहयोगी रहीं घिसलेन मैक्सवेल से उनका कोई लेना-देना नहीं था। साथ ही, जब वह कुछ समय के लिए सामाजिक समारोहों में एपस्टीन से मिली थीं, तब उन्हें किसी भी गलत काम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

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इंटरनेट पर लोग क्यों कह रहे ‘लायर’?

मेलानिया के बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। लोग अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी की सफाई से संतुष्ट नहीं दिखे। उनके बयान के कुछ ही घंटों के अंदर ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स ने पुरानी तस्वीरें, पुराने आर्टिकल्स और पहले जारी किए गए अदालती दस्तावेज फिर से शेयर करना शुरू कर दिया।

इन तस्वीरों में 2000 के दशक की शुरुआत की कुछ तस्वीरें हैं, जहां मार-ए-लागो और न्यूयॉर्क में हुए कार्यक्रम में एपस्टीन और डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ देखा गया था। एक और दस्तावेज जो लोगों का ध्यान खींच रहा है, वह 2002 का एक ईमेल है। यह ईमेल एपस्टीन से जुड़ा है और इस पर "लव, मेलानिया" लिखा हुआ है। इस तरह की कई अन्य तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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