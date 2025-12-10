Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
मेहुल चोकसी की अपील बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज, जल्द होगा भारत प्रत्यर्पण?

संक्षेप:

Dec 10, 2025 07:08 am IST
बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत 'कोर्ट ऑफ कैसेशन' ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। यह फैसला भारत के पक्ष में गया है और अब चोकसी के प्रत्यर्पण की औपचारिक प्रक्रिया बेल्जियम में आगे बढ़ सकती है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की।

ब्रसेल्स में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के 17 अक्टूबर के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने साफ कहा कि चोकसी की यह दलील निराधार है कि भारत भेजे जाने पर उसे यातना का जोखिम है। ब्रसेल्स के महाधिवक्ता हेनरी वेंडरलिंडेन ने ईमेल के जरिए बताया- सर्वोच्च अदालत ने चोकसी की अपील खारिज कर दी है। इसलिए निचली अदालत का फैसला ही प्रभावी रहेगा।

मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक में 13000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामले में भारत प्रत्यर्पण को चुनौती दी थी। एंटवर्प की अपीली अदालत ने चोकसी के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को लागू-योग्य बताते हुए बरकरार रखा था।

एंटवर्प में अपीली अदालत के चार सदस्यीय अभियोग कक्ष को 29 नवंबर, 2024 को जिला अदालत के ‘प्री-ट्रायल चैंबर’ द्वारा जारी आदेशों में कोई खामी नहीं मिली। जिला अदालत ने मई 2018 और जून 2021 में मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू-योग्य बताया था और चोकसी के प्रत्यर्पण की अनुमति दी थी।

एंटवर्प अदालत का फैसला क्यों माना गया सही?

अक्टूबर में एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने चोकसी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि:

  • भारत में उसके खिलाफ राजनीतिक मुकदमे की संभावना नहीं है।
  • भारत में उसे यातना या न्याय से वंचित किए जाने का कोई जोखिम नहीं है।

उसके अपहरण के दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है

चोकसी ने दावा किया था कि 2021 में अण्टीगुआ और बारबूडा में उसका अपहरण भारत की मदद से कराया गया था। अदालत ने कहा कि इंटरपोल की CCF रिपोर्ट भी इस दावे की पुष्टि नहीं करती और बहुत सतर्क शब्दों में लिखी गई है। अपीली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने या किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का कोई जोखिम नहीं है।

