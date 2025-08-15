गैंगस्टर के साथ फोन पर गंदी बात करती थी महिला जेल अधिकारी, अश्लील पत्र भी मिले

महिला अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद उसके घर से कुछ नकदी मिली है। उसे सजा सुनाई जानी थी, लेकिन सुनवाई स्थगित होने के कारण अब नवंबर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभियोजक लुईस राइक ने कोर्ट को बताया है कि एक पत्र से पता चला है कि अपराधी ने वेप के लिए गिब्सन का धन्यवाद किया और किस का जिक्र किया।

खूंखार गैंगस्टर के प्यार में पड़ी एक महिला जेल अधिकारी को अब हवालात का सामना करना पड़ सकता है। मामला ब्रिटेन का है। खबर है कि यहां जेल ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी को अपराधी के साथ फोन पर अश्लील बातें और पत्रों के लेनदेन का दोषी पाया गया है। हालांकि, उसे सजा नवंबर में सुनाई जाएगी। इसके अलावा पुलिस को घर पर तलाशी के दौरान गांजा और कुछ नकदी भी बरामद की गई है।

द सन की रिपोर्ट के अनुसार, वेस्ट योर्कशर के एचएम प्रिजन वीलस्टन में काम करने के दौरान 26 साल की मेगन गिब्सन नाम की अधिकारी एक अपराधी के साथ अनैतिक संबंधों में पड़ गई। खबर है कि गिब्सन की मदद से अपराधी सी श्रेणी के जेल के की प्रतिबंधित हिस्सों तक भी पहुंच गया। इसके अलावा महिला ने अपराधी के पुनर्वास आवास पर भी उससे मुलाकात की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, गिब्सन ने अपराधी की मां को 900 से ज्यादा संदेश भेजे थे। आरोप थे कि महिला अधिकारी ने अपराधी से फोन सेक्स किया है। खास बात है कि वीलस्टन कारागार में करीब 900 बंदी हैं। अभियोजक लुईस राइक ने कोर्ट को बताया है कि एक पत्र से पता चला है कि अपराधी ने वेप के लिए गिब्सन का धन्यवाद किया और किस का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए या नहीं।' उन्होंने कहा, 'पत्रों में लिखी बातों से ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ है।' उन्होंने कहा, 'जेल में अपराधी के साथ यह अनैतिक संबंधों का मामला है, जिनमें यौन गतिविधियों की बातों का जिक्र करते कई पत्र शामिल हैं।' खबर है कि गैंगस्टर बड़े अपराध गुट का हिस्सा है।