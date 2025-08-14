Mega Tsunami Warning Waves can Rise to Height of Thousand Feet Scientists Warns महासुनामी की चेतावनी, हजार फीट की ऊंचाई तक उठ सकती हैं लहरें; वैज्ञानिकों ने चेताया, International Hindi News - Hindustan
महासुनामी की चेतावनी, हजार फीट की ऊंचाई तक उठ सकती हैं लहरें; वैज्ञानिकों ने चेताया

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनThu, 14 Aug 2025 06:14 PM
अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक महा-सुनामी की चेतावनी जारी की है, जिसमें हजार फीट की ऊंचाई तक लहरें उठ सकती हैं। यह सुनामी अमेरिकी प्रशांत तट के कुछ हिस्सों पर असर डाल सकती हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया से वैंकूवर द्वीप तक 600 मील तक फॉल्ट लाइन फैली हुई है। वैज्ञानिक टीना ड्यूरा के नेतृत्व में वर्जीनिया टेक के रिसर्चर्स का कहना है कि अगले 50 सालों के अंदर कैस्केडिया सबडक्शन जोन (सीएसजेड) में 8.0 या उससे अधिक की तीव्रता का भूकंप आ सकता है।

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक हालिया अध्ययन में कैस्केडिया सबडक्शन जोन का अध्ययन किया गया, जो एक अपतटीय फॉल्ट लाइन है जो कनाडा के उत्तरी वैंकूवर द्वीप से कैलिफोर्निया के केप मेंडोकिनो तक फैली हुई है। टीम ने मुख्य रूप से कैस्केडिया सबडक्शन जोन के संबंध में बाढ़ के जोखिमों और समुद्र के बढ़ते स्तर का अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार, अगले 50 वर्षों में कैस्केडिया सबडक्शन जोन के टूटने की 15% संभावना है, और वर्ष 2100 तक 29% संभावना है। अध्ययन की प्रमुख लेखिका टीना ड्यूरा ने कहा, "आज, और खासकर 2100 में, जब पृष्ठभूमि समुद्र स्तर बढ़ेगा, भूकंप से प्रेरित भूस्खलन का तात्कालिक प्रभाव, क्षतिग्रस्त संपत्तियों के कारण भूकंप से निपटने और उससे उबरने में देरी होगी। दीर्घकालिक प्रभाव कई तटीय समुदायों को रहने लायक नहीं छोड़ सकते।"

टीम ने प्रशांत महासागर के उत्तर-पश्चिम में संभावित तबाही का बेहतर आकलन करने के लिए अतीत में आई 'महा-सुनामी' का भी अध्ययन किया। उदाहरण के लिए, समुद्री तलछट की जांच करके, विशेषज्ञ 1,05,000 साल पहले हवाई द्वीप लानाई में आई 1,312 फुट ऊंची सुनामी की पुष्टि करने में सक्षम हुए। हालांकि, वह सुनामी अलग थी, क्योंकि वह ज्वालामुखी भूस्खलन के कारण आई थी। कैस्केडिया सबडक्शन जोन की बात करें तो, पिछली बार टेक्टोनिक प्लेट 1700 में खिसकी थी। इससे रिक्टर पैमाने पर 8.7 से 9.2 के बीच तीव्रता का भूकंप आया था। और परिणामस्वरूप आई सुनामी ने पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के उस पार जापान, दोनों को प्रभावित किया।

अब, रिसर्चर्स चेतावनी दे रहे हैं कि इसी क्षेत्र में एक और भूकंप आने वाला है। ड्यूरा ने आगे कहा, "सबडक्शन जोन की वैश्विक व्यापकता को देखते हुए, ये जानकारियां कैस्केडिया से परे भी प्रासंगिक हैं, और दुनिया भर के टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों के लिए खतरे के आकलन और शमन रणनीतियों को सूचित करती हैं।" अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि सक्रिय आपदा योजना, निकासी प्रोटोकॉल और लचीले निर्माण के बिना, एक बड़े भूकंप के परिणामस्वरूप 30,000 से अधिक मौतें हो सकती हैं, 170,000 से अधिक संरचनाओं को नुकसान हो सकता है, और 81 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हो सकता है।

International News

