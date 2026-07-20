मध्यस्थ नहीं... अब बन सकता है बलि का बकरा; ईरान-अमेरिका जंग में पाकिस्तान का खेल बिगड़ा

Pakistan News: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए हफ्तों की कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को अब निराशा और असहायता का सामना करना पड़ रहा है। नाजुक सीजफायर टूटने और पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ने के बाद पाकिस्तान की चीफ मीडिएटर' वाली छवि गंभीर चुनौती का सामना कर रही है।

Iran America War: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच पाकिस्तान की 'मध्यस्थ' वाली बड़ी छवि पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। हफ्तों की कूटनीतिक दौड़-धूप के बाद इस्लामाबाद MoU अब कागजी शेर साबित हो रहा है, जबकि तेहरान के हमलों और अमेरिकी जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को फिर से अस्थिर कर दिया है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की अगुवाई वाला पाकिस्तान अब खुद को दोनों तरफ से घिरा हुआ पा रहा है, जहां उसकी मध्यस्थ भूमिका न सिर्फ कमजोर पड़ गई है, बल्कि 'बलि का बकरा' बनने का खतरा भी मंडरा रहा है।

दरअसल, तेहरान द्वारा बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद संघर्ष भड़क उठा है। अमेरिका ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बम और मिसाइलों की आवाज सुनाई देने लगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि वे ईरानियों से तंग आ चुके हैं और अब कोई डील नहीं करना चाहते। जबकि पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर हमले की निंदा भी की। लेकिन इस्लामाबाद खुद को मुश्किल स्थिति में फंसा पा रहा है। 'मध्यस्थ' की भूमिका निभाने की कोशिश के बावजूद उसका प्रभाव लगातार कम होता दिख रहा है।

‘फॉल गाई’ बनने का खतरा अमेरिका में रहने वाले जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन ने चेतावनी दी कि अगर शांति वार्ता पूरी तरह विफल हो गई तो पाकिस्तान को 'फॉल गाई' (बलि का बकरा) बनाया जा सकता है। कुगेलमैन ने कहा कि ईरान मुद्दे पर मध्यस्थता की पाकिस्तान की मुख्य भूमिका अब सबसे बड़े खतरे में है। नाकाम शांति वार्ता की जिम्मेदारी उसके सिर पर आ सकती है और उसे भोलेपन से असफल बातचीत को बढ़ावा देने का आरोप लग सकता है। हालांकि, अगर पाकिस्तान क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए लगातार प्रयास करता रहा तो उसे उसकी मेहनत का श्रेय भी मिल सकता है।

इस्लामाबाद MoU अब कमजोर दरअसल, पाकिस्तान दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने और इस्लामाबाद MoU की याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीजफायर टूटने के एक महीने के अंदर ही उसकी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। अल जजीरा से बातचीते में तेहरान के सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक स्टडीज के पर्शियन गल्फ स्टडीज ग्रुप डायरेक्टर जावेद हेरान-निया ने कहा कि MoU कभी मुख्य विवाद सुलझाने के लिए नहीं बना था।

उन्होंने कहा कि MoU ने जरूरी मुद्दों को भविष्य की बातचीत के लिए टाल दिया था। यह मुख्य रूप से दुश्मनी रोकने और होर्मुज स्ट्रेट को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए फिर से खोलने का एक अस्थायी तरीका था। यह पैचवर्क लंबे समय तक टिकने वाला नहीं था। हेरान-निया ने आगे बताया कि ईरान होर्मुज पर अपने नियंत्रण को सामरिक संपत्ति मानता है, न कि केवल दबाव का हथियार। जब तक वाशिंगटन और तेहरान के बीच सामरिक संतुलन नहीं बदलता, मध्यस्थ के पास विवाद सुलझाने की सीमित क्षमता ही रहेगी।