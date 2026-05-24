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ईरान-अमेरिका युद्ध थमेगा या फिर होंगे हमले? मध्यस्थ पाकिस्तान क्या कह रहा

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह पक्का 50-50 है कि या तो कोई अच्छा समझौता हो जाएगा या फिर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच लागू युद्धविराम को 2 महीने और बढ़ाया जा सकता है।

ईरान-अमेरिका युद्ध थमेगा या फिर होंगे हमले? मध्यस्थ पाकिस्तान क्या कह रहा

ईरान-अमेरिका युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान की ओर से यह बयान आया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसीम मुनीर की ईरान यात्रा और वहां शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद सामने आया है।

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दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध दोबारा शुरू होने की संभावना 50-50 है, हालांकि वीकेंड में युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों में अच्छी प्रगति हुई है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट के अनुसार ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह अपने वार्ताकारों के साथ ईरान के नए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और रविवार तक यह तय कर सकते हैं कि युद्ध फिर से शुरू किया जाए या नहीं।

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ट्रंप बोले- 50-50 का है मामला

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह पक्का 50-50 है कि या तो कोई अच्छा समझौता हो जाएगा या फिर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच लागू युद्धविराम को 2 महीने और बढ़ाया जा सकता है। यह संघर्षविराम 8 अप्रैल से लागू है और इसे बढ़ाने की चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब पाकिस्तान सेना प्रमुख आसीम मुनीर ने तेहरान में ईरानी नेतृत्व से मुलाकात की है। पाकिस्तान सेना ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर ने ईरान का संक्षिप्त लेकिन बेहद सफल दौरा पूरा किया।

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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को संकेत दिया कि ईरान जल्द ही शांति समझौते के लिए तैयार हो सकता है। उनके बयान ऐसे समय में आए हैं जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वहीं, ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने चेतावनी दी कि अगर ट्रंप युद्ध फिर शुरू करते हैं तो अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि संघर्षविराम के दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को फिर से खड़ा कर लिया है। शनिवार को गलीबाफ ने तेहरान में पाकिस्तान सेना प्रमुख आसीम मुनीर से मुलाकात की।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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