ईरान-अमेरिका युद्ध थमेगा या फिर होंगे हमले? मध्यस्थ पाकिस्तान क्या कह रहा
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह पक्का 50-50 है कि या तो कोई अच्छा समझौता हो जाएगा या फिर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच लागू युद्धविराम को 2 महीने और बढ़ाया जा सकता है।
ईरान-अमेरिका युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान की ओर से यह बयान आया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसीम मुनीर की ईरान यात्रा और वहां शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद सामने आया है।
दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध दोबारा शुरू होने की संभावना 50-50 है, हालांकि वीकेंड में युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों में अच्छी प्रगति हुई है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट के अनुसार ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह अपने वार्ताकारों के साथ ईरान के नए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और रविवार तक यह तय कर सकते हैं कि युद्ध फिर से शुरू किया जाए या नहीं।
ट्रंप बोले- 50-50 का है मामला
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह पक्का 50-50 है कि या तो कोई अच्छा समझौता हो जाएगा या फिर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच लागू युद्धविराम को 2 महीने और बढ़ाया जा सकता है। यह संघर्षविराम 8 अप्रैल से लागू है और इसे बढ़ाने की चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब पाकिस्तान सेना प्रमुख आसीम मुनीर ने तेहरान में ईरानी नेतृत्व से मुलाकात की है। पाकिस्तान सेना ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर ने ईरान का संक्षिप्त लेकिन बेहद सफल दौरा पूरा किया।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को संकेत दिया कि ईरान जल्द ही शांति समझौते के लिए तैयार हो सकता है। उनके बयान ऐसे समय में आए हैं जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वहीं, ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने चेतावनी दी कि अगर ट्रंप युद्ध फिर शुरू करते हैं तो अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि संघर्षविराम के दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को फिर से खड़ा कर लिया है। शनिवार को गलीबाफ ने तेहरान में पाकिस्तान सेना प्रमुख आसीम मुनीर से मुलाकात की।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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