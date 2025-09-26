Meat parcel sent to Singapore mosque suspected to be pork 'ये आग से खेलने का समान है', इस देश की मस्जिद में भेजा गया 'सूअर का मांस'; मचा हड़कंप, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Meat parcel sent to Singapore mosque suspected to be pork

'ये आग से खेलने का समान है', इस देश की मस्जिद में भेजा गया 'सूअर का मांस'; मचा हड़कंप

बुधवार शाम को सिंगापुर पुलिस बल को मस्जिद में पार्सल पहुंचाए जाने की सूचना मिली और एहतियात के तौर पर सिंगापुर नागरिक सुरक्षा बल के साथ मिलकर इमारत को खाली कराया गया। जानिए पूरा मामला क्या है?

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सिंगापुरFri, 26 Sep 2025 02:37 PM
share Share
Follow Us on
'ये आग से खेलने का समान है', इस देश की मस्जिद में भेजा गया 'सूअर का मांस'; मचा हड़कंप

सिंगापुर की एक मस्जिद को भेजे गए पार्सल में मांस पाया गया है जिसके ‘सुअर का मांस’ होने का संदेह है। गृह मंत्री के. षणमुगम ने कहा कि यह कृत्य बहुजातीय समुदाय में ‘आग से खेलने’ के समान है। ‘चैनल न्यूज एशिया’ ने मंत्री के हवाले से बृहस्पतिवार को अपनी एक खबर में कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, हाल ही में अन्य मस्जिदों में भी मांस भेजे जाने के ‘ऐसे ही और मामले’ सामने आए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय मंत्री षणमुगम ने कहा कि सेरांगून आवासीय परिसर में अल-इस्तिकामा मस्जिद को भेजे गए संदिग्ध पार्सल में मांस का एक टुकड़ा था जो पहली नजर में ‘सूअर का मांस’’ प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अगर यह सूअर का मांस है और इसे मस्जिद में भेजा जाता है तो आप इसके निहितार्थ देख सकते हैं। यह कहीं ज्यादा बुरा है।’’

षणमुगम ने कहा, ‘‘ मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन यह आग से खेलने जैसा है।’’ उन्होंने कहा कि अधिकारी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके साथ सख़्ती से पेश आया जाएगा। षणमुगम ने कहा कि पार्सल में मांस किस प्रकार का था, इसकी पुष्टि के लिए जांच की जा रही है लेकिन धार्मिक स्थल पर यह भेजा जाना ‘‘स्पष्ट रूप से भड़काने’’ वाला है। उन्होंने कहा कि पुलिस हाल ही में अन्य मस्जिदों में मांस भेजे जाने के "अन्य समान मामलों" की जांच कर रही है।

बुधवार शाम को सिंगापुर पुलिस बल को मस्जिद में पार्सल पहुंचाए जाने की सूचना मिली और एहतियात के तौर पर सिंगापुर नागरिक सुरक्षा बल के साथ मिलकर इमारत को खाली कराया गया। खतरनाक सामग्री विशेषज्ञों ने डिटेक्टर से जांच की, लेकिन कोई खतरनाक पदार्थ नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद में एक महिला को सांस लेने में तकलीफ़ होने पर अस्पताल ले जाया गया। महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। षणमुगम ने बताया कि पुलिस ने मस्जिदों का दौरा बढ़ा दिया है और आगे भी करती रहेगी।

International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।