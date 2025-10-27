सावधान! 250 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, और खतरनाक हुआ 'मेलिसा'; अलर्ट जारी

Hindustan Hindi News
Mon, 27 Oct 2025 04:00 PM
कैरिबियन सागर में उठा प्रलयंकारी तूफान मेलिसा रविवार (26 अक्टूबर) की देर रात तक और शक्तिशाली हो गया। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र (NHC) के अनुमान के मुताबिक, यह तूफान अब श्रेणी 5 का रूप धारण कर सकता है, जहां हवाओं की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। गौरतलब है कि तूफान मेलिसा पहले ही श्रेणी 4 की विनाशकारी हवाओं के साथ जमैका की दिशा में बढ़ रहा था, और इसके और मजबूत होने की आशंका जताई जा रही थी। इससे कैरिबियाई देश में 30 इंच (76 सेंटीमीटर) तक भारी बारिश और घातक तूफानी लहरें दस्तक दे सकती हैं।

पूर्वी जमैका में 40 इंच तक हो सकती है बारिश

मियामी स्थित NHC के अनुसार, पूर्वी जमैका के कुछ क्षेत्रों में 40 इंच (1 मीटर) तक वर्षा दर्ज हो सकती है, जबकि पश्चिमी हैती में 16 इंच (40 सेंटीमीटर) बारिश का अनुमान है। एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि इससे विनाशकारी बाढ़ और कई भूस्खलन की स्थिति पैदा हो सकती है। मेलिसा का केंद्र मंगलवार को जमैका से गुजर सकता है, मंगलवार रात को दक्षिण-पूर्व क्यूबा और बुधवार को दक्षिण-पूर्व बहामास के ऊपर से होकर निकलने की संभावना है। इस धीमी गति वाले तूफान ने पहले ही हैती में कम से कम तीन लोगों की जान ले ली है, जबकि डोमिनिकन गणराज्य में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और एक अन्य लापता बताया जा रहा है।

बन सकता है श्रेणी 5 का तूफान

रविवार रात तक मेलिसा का केंद्र जमैका के किंग्स्टन से करीब 125 मील (205 किलोमीटर) दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम और क्यूबा के ग्वांतानामो से लगभग 310 मील (495 किलोमीटर) दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में स्थित था। तूफान केंद्र के मुताबिक, इसकी अधिकतम स्थिर हवाओं की रफ्तार 150 मील प्रति घंटे (241 किलोमीटर प्रति घंटे) थी, और यह 5 मील प्रति घंटे (7 किलोमीटर प्रति घंटे) की रफ्तार से पश्चिम दिशा में बढ़ रहा था। सोमवार तक यह 157 मील प्रति घंटे (250 किलोमीटर प्रति घंटे) से अधिक की हवाओं के साथ श्रेणी 5 का दर्जा हासिल कर सकता है।

क्यूबा के कुछ हिस्सों में 20 इंच तक बारिश

जमैका के द्वीप आपदा जोखिम प्रबंधन परिषद के उपाध्यक्ष डेसमंड मैकेंजी ने जमैकावासियों से गंभीरता से इस खतरे को लेने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि मेलिसा के साथ जोखिम न लें, यह सुरक्षित दांव बिल्कुल नहीं है। मंगलवार को पूर्वी क्यूबा में तूफान के दोबारा हमले का डर है। ग्रांमा, सैंटियागो डे क्यूबा, ग्वांतनामो और होल्गुइन प्रांतों के लिए तूफान चेतावनी जारी कर दी गई है, जबकि लास टुनास के लिए उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी है। क्यूबा के कुछ हिस्सों में 20 इंच (51 सेंटीमीटर) तक बारिश और तटवर्ती इलाकों में तेज तूफानी हवाओं का पूर्वानुमान है।

हो सकता है सबसे घातक तूफान

जमैका की मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक इवान थॉम्पसन ने चेताया है कि मेलिसा दशकों में द्वीप पर पहुंचा सबसे घातक तूफान साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन, बाढ़ और सड़कों पर मलबे के कारण सफाई व क्षति का आकलन में भारी विलंब होगा। थॉम्पसन के अनुसार, मेलिसा हाल के वर्षों में जमैका को छूने वाला पहला श्रेणी 4 तूफान बनने जा रहा है। 1988 के गिल्बर्ट तूफान ने श्रेणी 3 की तीव्रता के साथ द्वीप को नुकसान पहुंचाया था, जबकि हाल के दो श्रेणी 4 तूफान इवान और बेरिल जमीन पर नहीं उतर पाए थे।

वहीं, NHC ने चेतावनी दी है कि वर्षा के अलावा, मेलिसा से जमैका के दक्षिणी तट पर जानलेवा तूफानी लहरें उठ सकती हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 13 फीट (4 मीटर) अधिक होगी। यह प्रभाव तूफान के केंद्र के आसपास और पूर्वी हिस्सों में ज्यादा दिखेगा।

