गर्व की बात..; ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंडी बीच आतंकी हमले पर ISIS ने क्या कहा?

घटना के 4 दिन बाद इस्लामिक स्टेट की ओर से पहली बार बयान सामने आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक स्टेट ने इस हमले को गर्व की बात बताया है। आईएसआईएस ने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित एक लेख में हनुका उत्सव पर हुए हमले के संबंध में ये टिप्पणी की।

Dec 18, 2025 10:27 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के प्रसिद्ध बोंडी बीच पर हनुका उत्सव के दौरान 14 दिसंबर 2025 को हुए भयावह आतंकी हमले ने ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया। इस गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। हमलावर एक पिता-पुत्र की जोड़ी (साजिद अकरम और नवीद अकरम ) थे, जिन्हें इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) की विचारधारा से प्रेरित बताया जा रहा है। पुलिस ने इस घटना को यहूदियों को निशाना बनाकर किया गया आतंकी हमला घोषित किया है।

इस घटना के 4 दिन बाद इस्लामिक स्टेट (ISIS) की ओर से पहली बार बयान जारी किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक स्टेट ने इस हमले को 'गर्व की बात' बताया है। आईएसआईएस ने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित एक लेख में हनुका उत्सव पर हुए हमले के संबंध में ये टिप्पणी की। हालांकि, समूह ने गोलीबारी की जिम्मेदारी नहीं ली है।

गौरतलब है कि बोंडी बीच पर हुए हमले को एक पिता-पुत्र की जोड़ी ने अंजाम दिया था, और अधिकारियों के अनुसार, यह हमला इस्लामिक स्टेट से प्रेरित था। आरोपियों में से एक साजिद अकरम (50) पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। जबकि उसका बेटा नवीद अकरम ( 24) गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस की निगरानी में अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को कोमा से होश में आने के बाद नवीद पर हत्या और आतंकवाद सहित 59 अपराधों का आरोप लगाया गया। अदालत ने गुरुवार को पुष्टि की कि उनके मामले को अप्रैल 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जबकि पुलिस ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक स्टेट नेटवर्क की जांच कर रही है।

इस बीच ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अल्बानीज ने कहा कि सरकार ऐसे कानून लाने पर विचार कर रही है जिससे नफरत फैलाने वाले भाषण और हिंसा को बढ़ावा देने वालों पर मुकदमा चलाना आसान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वीजा रद्द करना या अस्वीकार करना आसान होगा, दंड भी बढ़ाया जाएगा, साथ ही नफरत फैलाने वाले भाषणों को बढ़ावा देने वाले नेताओं वाले संगठनों की एक सूची भी रखी जाएगी।

