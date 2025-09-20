Massive Russian attack Zelensky says 3 killed dozens wounded रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया; तीन लोगों की मौत, कई अन्य घायल, International Hindi News - Hindustan
रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया; तीन लोगों की मौत, कई अन्य घायल

रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया; तीन लोगों की मौत, कई अन्य घायल

रूस ने शनिवार तड़के यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

Deepak भाषा, कीवSat, 20 Sep 2025 10:33 PM
रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया; तीन लोगों की मौत, कई अन्य घायल

रूस ने शनिवार तड़के यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमले निप्रॉपेट्रोस, मायकोलाइव, चेर्निहाइव, जापोरिजिया, पोल्टावा, कीव, ओडेसा, सुमी और खार्किव सहित नौ क्षेत्रों में हुए। उन्होंने कहा कि दुश्मन का लक्ष्य हमारा बुनियादी ढांचा, आवासीय क्षेत्र और गैर सरकारी प्रतिष्ठान थे। उन्होंने कहा कि क्लस्टर हथियारों से लैस एक मिसाइल ने द्निप्रो शहर में एक बहुमंजिला इमारत पर हमला किया।

जेलेंस्की ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम पर एक बयान में कहा कि ऐसा प्रत्येक हमला सैन्य आवश्यकता नहीं है, बल्कि नागरिकों को डराने और हमारे बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए रूस की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन और अमेरिका की प्रथम महिलाओं (राष्ट्रपति की पत्नी) के बीच, बच्चों से जुड़े मानवीय मुद्दों पर अलग-अलग बातचीत होने की संभावना है।

स्थानीय गवर्नर सेरही लिसाक ने बताया कि यूक्रेन के मध्य द्निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में हुए हमले में कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं। पूर्वी शहर द्निप्रो में कई ऊंची इमारतें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कीव क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बुचा, बोरिसपिल और ओबुखिव इलाकों में हमले हुए। एक मकान और कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। पश्चिमी ल्वीव क्षेत्र में गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की ने बताया कि दो क्रूज मिसाइलें मार गिराई गईं।

यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि रूस ने 619 ड्रोन और मिसाइलें दागीं। कुल मिलाकर 579 ड्रोन, आठ बैलिस्टिक मिसाइलें और 32 क्रूज मिसाइलों का पता लगाया गया। यूक्रेनी सेना ने 552 ड्रोन, दो बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 क्रूज मिसाइलें मार गिराईं और उन्हें निष्क्रिय कर दिया। रूस ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने से इनकार किया है।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि उसके विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जबकि एस्टोनिया सरकार ने बताया कि शुक्रवार को तीन लड़ाकू विमान बिना अनुमति के उसके क्षेत्र में घुस आए और 12 मिनट तक आसमान में मंडराते रहे। शनिवार को प्रकाशित एक ऑनलाइन बयान में मास्को ने जोर देकर कहा कि उसके लड़ाकू जेट विमान फिनलैंड की खाड़ी में एस्टोनिया के वैन्डलू द्वीप से तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर बाल्टिक सागर के निकट बने हुए हैं।

पोलिश और लिथुआनियाई क्षेत्र के बीच स्थित रूसी क्षेत्र का हवाला देते हुए, इसमें कहा गया कि 19 सितंबर को तीन मिग-31 लड़ाकू विमानों ने करेलिया से कैलिनिनग्राद क्षेत्र के एक हवाई अड्डे तक अपनी निर्धारित उड़ान पूरी की। एस्टोनिया, पोलैंड और लिथुआनिया नाटो के सदस्य हैं। निगरानी अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दिए बिना बयान में कहा गया कि उड़ान अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए संचालित की गई थी और इसमें अन्य राज्यों की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया था, जैसा कि वस्तुनिष्ठ निगरानी के माध्यम से पुष्टि की गई है।

शुक्रवार को एस्टोनियाई अधिकारियों ने कहा कि (एस्टोनिया) सरकार ने विरोध जताने के लिए एक रूसी राजनयिक को तलब किया, और नाटो के अनुच्छेद 4 के तहत सहयोगियों के बीच परामर्श शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है, जिसमें कहा गया है कि जब भी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरा होगा, तो संबद्ध पक्ष विचार-विमर्श करेंगे। पोलैंड की ऑपरेशनल कमांड ने शनिवार को बताया कि पड़ोसी यूक्रेन में रूस के लंबी दूरी के हवाई हमलों के कारण पोलिश और सहयोगी विमानों को रातोंरात फिर से तैनात कर दिया गया।

बाद में सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में ऑपरेशनल कमांड ने इस अभियान को निवारक बताया और कहा कि यह खतरे वाले क्षेत्र से सटे इलाकों में हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। यूक्रेन पर रूसी हमलों के सिलसिले में देश के हवाई क्षेत्र में गश्त करने के लिए हाल के महीनों में पोलैंड के जेट विमानों को बार-बार तैनात किया गया है।

