पीओके में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा; सड़कों पर हजारों लोग, क्या मांगें

रिपोर्ट के मुताबिक, इस समूह की सरकार से 38-सूत्रीय मांगें हैं। इनमें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग है, जिसे स्थानीय लोग शासन के लिए खतरा मानते हैं।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान Mon, 29 Sep 2025 11:47 AM
पीओके में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा; सड़कों पर हजारों लोग, क्या मांगें

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रदर्शन बुलाया। शटर-डाउन और व्हील-जाम हड़ताल की अपील की गई, जो अनिश्चितकाल तक चल सकती है। इससे पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया है। इस्लामाबाद ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की है। आधी रात से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि लोगों को जुटने को रोका जा सके। हाल के महीनों में लोकप्रियता हासिल करने वाले सिविल सोसाइटी गठबंधन AAC ने हजारों लोगों को अपने बैनर तले जुटाया है, जो दशकों से चली आ रही राजनीतिक उपेक्षा और आर्थिक तंगी का हवाला दे रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस समूह की शहबाज शरीफ सरकार से 38-सूत्रीय मांगें हैं। इनमें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग भी है, जिसे स्थानीय लोग प्रतिनिधि शासन के लिए खतरा मानते हैं। रियायती आटा, मंगला जलविद्युत परियोजना से जुड़े उचित बिजली शुल्क और इस्लामाबाद की ओर से किए गए वादों को पूरा करना भी शामिल है। AAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर ने मुजफ्फराबाद में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारा आंदोलन किसी संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि 70 साल से अधिक समय से हमारे लोगों को वंचित किए गए मूलभूत अधिकारों के लिए है। अब बहुत हो चुका है। या तो अधिकार दो या लोगों के गुस्से का सामना करो।'

भारी हथियारों से लैस सुरक्षा काफिला

सुरक्षा अधिकारियों ने ताकत का प्रदर्शन करते हुए जवाब दिया है। हाल के दिनों में भारी हथियारों से लैस काफिले ने पीओके के प्रमुख शहरों में फ्लैग मार्च किया, जबकि पंजाब से हजारों सैनिकों को तैनात किया गया। शनिवार और रविवार को पुलिस ने प्रमुख शहरों के प्रवेश और निकास वाली जगहों को सील कर दिया। साथ ही, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद ने स्थानीय सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए राजधानी से अतिरिक्त 1,000 पुलिसकर्मियों को भी भेजा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि, हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं।

