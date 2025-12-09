अब इस देश में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 20 लोगों की मौत; कई लोगों के फंसे होने की आशंका

संक्षेप: सेंट्रल जकार्ता के पुलिस चीफ सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो के हवाले से बताया कि आग में मरने वालों में पांच पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मरने वालों में एक गर्भवती महिला भी थी।

बीते दिनों हांगकांग की एक इमारत में लगी भयावह आग से 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब एक और बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। मंगलवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में एक ऑफिस बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आग लगते ही सेंट्रल जकार्ता के एक इलाके में आस-पास रहने वाले लोगों और कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। सेंट्रल जकार्ता के पुलिस चीफ सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो के हवाले से बताया कि आग में मरने वालों में पांच पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मरने वालों में एक गर्भवती महिला भी थी। स्थानीय कोम्पास टीवी के अनुसार फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है।

कैसे लगी आग? स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक बैटरी में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जिस इमारत में आग लगी, वह टेरा ड्रोन इंडोनेशिया का ऑफिस है, जो खनन से लेकर कृषि क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए ड्रोन बनाने का काम करता है। कोम्पास टीवी से बात करते हुए, सेंट्रल जकार्ता मेट्रो पुलिस चीफ सीनियर कमिश्नर सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो ने बताया कि आग पहली मंजिल पर लगी।