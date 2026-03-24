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अमेरिका की वालेरो रिफाइनरी में जोरदार धमाका, हिल गई धरती; क्या ईरान से है कनेक्शन?

Mar 24, 2026 08:30 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका के टेक्सास स्थित वालेरो रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घर हिल गए। हालांकि इस ब्लास्ट की वजह अभी सामने नहीं आई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है।

अमेरिका की वालेरो रिफाइनरी में जोरदार धमाका, हिल गई धरती; क्या ईरान से है कनेक्शन?

अमेरिका के टेक्सास में स्थित वालेरो एनर्जी रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है। यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन हिल गई। घटना का विडियो भी सामने आया है। धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। यहां से काला धुआं उठता देखा गया है। हालांकि इस धमाके की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल इसका कोई लिंक ईरान के साथ नहीं पाया गया है। जानकारी के मुताबिक यह धमाका 23 मार्च को स्थानीय समय के मुताबिक शाम के 7 बजकर 22 मिनट पर हुआ।

आसपास के लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के घर हिल गए और खिड़कियां टूट गईं। इसके बाद रिफाइनरी से भयंकर काला धुआं उठता हुआ देखा गया। पोर्ट आर्थर में फायर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा, यह धमाका किस वजह से हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश जारी है।

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अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आसपास के घरों को खाली कराया गया है। अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विस्फोट के बाद लगी आग से हवा में कोई जहरीला पदार्थ तो नहींघुला है। प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी है।

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अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक

वालेरो पोर्ट आर्थर रिफाइनरी टेक्स्सा गल्फ कोस्ट से लगभग 90 मील की दूरी पर स्थित है। यहां लगभग 770 कर्मचारी का मकरते हैं। एक दिन में यहां 435000 बैरेल गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल रिफाइन किया जाता है। जानकारों का कहना है कि इस रिफाइनरी में आग लगने के बाद ऑपरेशन रुक सकता है। इसका असर क्षेत्रीय फ्यूल सप्लाई पर भी पड़ सकता है।

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एक जानकार ने अनुमान लगाया है कि हीटिंग यूनिट में विस्फोट आग लगने की वजह हो सकती है। बता दें कि ईरान से युद्ध के बीच अफवाह यह भी फैल रही है कि ईरान ने ही यह हमला किया है। हालांकि अगर ईरान की सैन्य क्षमता देखें तो उसकी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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