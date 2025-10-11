अमेरिकी सेना के विस्फोटक संयंत्र में जोरदार धमाका; 19 लोग लापता, मौत की आशंका
विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 7:45 बजे हुआ। तस्वीरों में दिखा कि संयंत्र का पहाड़ी स्थान धुआं और धुंध से भरा हुआ था। मलबा आधा मील के दायरे में फैला हुआ था और 15 मील दूरी पर रहने वाले लोगों ने भी विस्फोट को महसूस किया।
अमेरिका में टेनेसी के ग्रामीण इलाके में विस्फोटक संयंत्र में जोरदार धमाका हुआ, जिससे इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में 19 लोग लापता हैं और उनकी मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। मौके पर टूटा-फूटा धातु का ढेर और जली हुई कारों के अवशेष नजर आ रहे हैं।
यह संयंत्र एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स सेना के लिए विस्फोटक सामग्री की सप्लाई और रिसर्च करता है। हम्फ्रेज काउंटी के शेरिफ क्रिस डेविस ने विस्फोट स्थल के बारे में कहा, 'यहां कुछ भी बयान करने लायक नहीं बचा। सब कुछ नष्ट हो गया। मेरी ओर से देखा गया सबसे भयावह दृश्यों में से यह एक है। कई लोग मारे गए हैं।' मौतों की सही संख्या के बारे में बताने से अभी उन्होंने इनकार कर दिया।
काफी दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज
विस्फोट की क्या हो सकती है वजह
कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, यह संयंत्र बकस्नॉर्ट क्षेत्र में जंगली पहाड़ियों में बने 8 भवनों में विस्फोटक और गोला-बारूद तैयार करता था। यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि संयंत्र में कितने लोग काम करते थे या विस्फोट के समय वहां कितने लोग मौजूद थे। डेविस ने कहा कि जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ और विस्फोट का कारण क्या था। इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सीनियर अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में इमरजेंसी टीम प्लांट में एंट्री नहीं कर सकी क्योंकि वहां लगातार विस्फोट हो रहे थे।
