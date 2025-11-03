Hindustan Hindi News
massive earthquake struck Afghanistan early in the morning claiming many lives
अफगानिस्तान में सुबह-सुबह आ गया भयंकर भूकंप, चली गईं कई जानें

संक्षेप: अफगानिस्तान के मजार-ए-शरीफ में सुबह-सुबह आए तेज भूकंप में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई। 

Mon, 3 Nov 2025 08:21 AM
अफगानिस्तान केके मजार-ए-शरीफ में सोमवार की सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज की गई। वहीं तालिबानी प्रशासन का कहना है कि भूकंप में कम से कम सात लोगों की जान चली गई है। यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र मजार-ए-शरीफ के पास ही 28 किलोमीटर नीचे था। भूकंप में कम से कम 150 लोगों के घायल होने की खबर है।

भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खुल्म से 22 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में 28 किलोमीटर की गहराई में था। यह स्थानीय समयानुसार सोमवार रात 12 बजकर 59 मिनट पर आया तालिबान सरकार के अनुसार, 31 अगस्त 2025 को पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान सीमा के पास 6.0 तीव्रता के भूकंप के कारण 2,200 से अधिक लोग मारे गए थे। इससे पहले सात अक्टूबर 2023 को 6.3 तीव्रता के भूकंप के बाद आए तेज झटकों में कम से कम 4,000 लोगों की मौत हो गई थी।

हिंदुकुश में भी भूकंप के झटके

हिंदू कुश क्षेत्र में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार 20:29 बजे 6.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह जानकारी जीएफजेड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने दी। भूकंप का केन्द्र, 10.0 किमी की गहराई पर, शुरूआत में 36.52 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 67.58 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया।

