Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Mass Shooting in Mississippi USA 6 Killed suspect behind incident arrested
अमेरिका में दिल दहलाने वाली घटना, मिसिसिपी शहर में गोलीबारी में छह की मौत

अमेरिका में दिल दहलाने वाली घटना, मिसिसिपी शहर में गोलीबारी में छह की मौत

संक्षेप:

अमेरिका में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां के मिसिसिपी शहर में हुई मास शूटिंग में छह लोगों की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एक पागल इंसान ने अलग-अलग जगहों पर गोलियां बरसाकर इस घटना को अंजाम दिया।

Jan 10, 2026 10:32 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
share Share
Follow Us on

अमेरिका में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां के मिसिसिपी शहर में हुई मास शूटिंग में छह लोगों की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एक पागल इंसान ने अलग-अलग जगहों पर गोलियां बरसाकर इस घटना को अंजाम दिया। क्ले काउंटी शेरिफ एडी स्कॉट ने फेसबुक पर घटना का विवरण दिया है। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारी कम्यूनिटी में एक दर्दनाक घटना हुई है। हिंसा के चलते कई निर्दोषों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

अमेरिकी पुलिस के मुताबिक घटनाएं, वेस्ट प्वॉइंट में तीन जगहों पर हुईं। घटना में शामिल व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। नामीसा मिसिसिपी के उत्तरपूर्व में स्थित, क्ले काउंटी की जनसंख्या करीब 20,000 है।

गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में भी मिसिसिपी में ऐसी ही कुछ घटनाएं हुई थीं। अक्टूबर महीने में हुई यह गोलीबारी की घटनाएं कथित रूप से हाई स्कूल फुटबॉल खेलों से जुड़ी थीं। मिसिसिपी के उत्तर-पश्चिमी शहर ली में एक ऐसी हमले में छह लोगों की हत्या कर दी गई और कम से कम 12 अन्य घायल हो गए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।