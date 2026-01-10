अमेरिका में दिल दहलाने वाली घटना, मिसिसिपी शहर में गोलीबारी में छह की मौत
अमेरिका में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां के मिसिसिपी शहर में हुई मास शूटिंग में छह लोगों की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एक पागल इंसान ने अलग-अलग जगहों पर गोलियां बरसाकर इस घटना को अंजाम दिया। क्ले काउंटी शेरिफ एडी स्कॉट ने फेसबुक पर घटना का विवरण दिया है। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारी कम्यूनिटी में एक दर्दनाक घटना हुई है। हिंसा के चलते कई निर्दोषों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
अमेरिकी पुलिस के मुताबिक घटनाएं, वेस्ट प्वॉइंट में तीन जगहों पर हुईं। घटना में शामिल व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। नामीसा मिसिसिपी के उत्तरपूर्व में स्थित, क्ले काउंटी की जनसंख्या करीब 20,000 है।
गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में भी मिसिसिपी में ऐसी ही कुछ घटनाएं हुई थीं। अक्टूबर महीने में हुई यह गोलीबारी की घटनाएं कथित रूप से हाई स्कूल फुटबॉल खेलों से जुड़ी थीं। मिसिसिपी के उत्तर-पश्चिमी शहर ली में एक ऐसी हमले में छह लोगों की हत्या कर दी गई और कम से कम 12 अन्य घायल हो गए थे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
