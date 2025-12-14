ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बांडी बीच पर जमकर बरसाईं गोलियां, 10 लोगों की मौत

ऑस्ट्रेलिया स्थित सिडनी के बांडी बीच पर कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया है। इस घटना में अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर दो की संख्या में आए थे। इन लोगों ने करीब 50 राउंड फायर किया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहाकि घटनास्थल पर दृश्य काफी चौंकाने वाला और वीभत्स है। पुलिस और इमरजेंसी सेवाएं बांडी बीच पर लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने सभी प्रभावितों के साथ अपनी सहानुभूति जताई है।



गोलियां चलने की घटना आठ दिनों के यहूदी त्योहार हनुक्का की पहली रात को हुई। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने रिपोर्ट किया कि बंदूकधारियों ने शाम 6.30 बजे (ऑस्ट्रेलियाई समय) के तुरंत बाद गोलीबारी शुरू कर दी, जब सैकड़ों लोग यहूदी त्योहार की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए समुद्र तट पर एक कार्यक्रम में इकट्ठा हुए थे।



ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहाकि मैंने अभी एएफपी कमिश्नर से बात की है। हम एनएसडब्लू पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे ही आगे की कोई जानकारी आती है, हम लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि लोग एनएसडब्लू पुलिस से मिली सूचना को फॉलो करें।



सिडनी के समाचार पत्र सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने स्थानीय लोगों के हवाले से कहा कि बोंडी में लोगों ने 50 से ज्यादा गोलियों के चलने की आवाज़ सुनी। अख़बार ने एक स्थानीय शख्स हैरी विल्सन के हवाले से कहा कि उसने ज़मीन पर कई लोगों को गिरे हुए देखा और चारों ओर ख़ून बिखरा हुआ था।