पाकिस्तान की पहली ट्रैकलेस ट्राम का उद्घाटन, इंटरनेट यूजर्स ने मरियम नवाज को क्यों किया ट्रोल

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्राम का उद्घाटन किया, जिसे 'पहियों पर मेट्रो' बताया जा रहा है। यह सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो सिस्टम है, जिसे चीन से आयात किया गया है। खास बात यह है कि ये बिना पटरियों या टिकट के ऑपरेट होती है। रिपोर्ट के अनुसार, यह पंजाब के शहरी परिवहन आधुनिकीकरण अभियान का प्रमुख हिस्सा है, जिसे इस क्षेत्र के 30 शहरों में लागू करने की योजना है।

मरियम नवाज ने पिछले हफ्ते लाहौर में रायविंड रोड से मुस्लिम टाउन तक इस ट्रैकलेस ट्राम का टेस्ट राइड लिया। पंजाब के परिवहन मंत्री बिलाल अकबर के साथ मिलकर उन्होंने तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की। साथ ही, भविष्य के शहरी विकास के लिए इस प्रोजेक्ट के महत्व पर जोर दिया। मरियम ने एक्स पर लिखा, 'देवियों और सज्जनों, दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्राम जल्द ही मरियम नवाज के नेतृत्व में लाहौर, पंजाब में अपनी सेवा शुरू करेगी।' अधिकारियों ने इसे शहरी परिवहन में एक क्रांतिकारी कदम बताया, लेकिन कई इंटरनेट यूजर्स ने इस पर सवाल उठाए हैं।