Maryam Nawaz Trolled After Unveiling Pakistan First Trackless Tram viral video

पाकिस्तान की पहली ट्रैकलेस ट्राम का उद्घाटन, इंटरनेट यूजर्स ने मरियम नवाज को क्यों किया ट्रोल

मरियम नवाज ने पिछले हफ्ते लाहौर में रायविंड रोड से मुस्लिम टाउन तक इस ट्रैकलेस ट्राम का टेस्ट राइड लिया। पंजाब के परिवहन मंत्री बिलाल अकबर के साथ मिलकर उन्होंने तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 08:14 PM
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्राम का उद्घाटन किया, जिसे 'पहियों पर मेट्रो' बताया जा रहा है। यह सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो सिस्टम है, जिसे चीन से आयात किया गया है। खास बात यह है कि ये बिना पटरियों या टिकट के ऑपरेट होती है। रिपोर्ट के अनुसार, यह पंजाब के शहरी परिवहन आधुनिकीकरण अभियान का प्रमुख हिस्सा है, जिसे इस क्षेत्र के 30 शहरों में लागू करने की योजना है।

मरियम नवाज ने पिछले हफ्ते लाहौर में रायविंड रोड से मुस्लिम टाउन तक इस ट्रैकलेस ट्राम का टेस्ट राइड लिया। पंजाब के परिवहन मंत्री बिलाल अकबर के साथ मिलकर उन्होंने तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की। साथ ही, भविष्य के शहरी विकास के लिए इस प्रोजेक्ट के महत्व पर जोर दिया। मरियम ने एक्स पर लिखा, 'देवियों और सज्जनों, दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्राम जल्द ही मरियम नवाज के नेतृत्व में लाहौर, पंजाब में अपनी सेवा शुरू करेगी।' अधिकारियों ने इसे शहरी परिवहन में एक क्रांतिकारी कदम बताया, लेकिन कई इंटरनेट यूजर्स ने इस पर सवाल उठाए हैं।

इंटरनेट यूजर्स क्यों कर रहे ट्रोल

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी कुछ कमियों को उजागर किया और मजाक उड़ाया। कुछ ने इसे मौजूदा बस सिस्टम से तुलना करते हुए कहा कि यह तकनीक नवाचार के बजाय फिर से बनाई गई कल्पना लगती है। एक शख्स ने लिखा, 'मुझे यह पसंद है कि कैसे देश बसों को फिर से गढ़ते हैं और उन्हें जैसे उच्च-तकनीकी नाम देते हैं। लोग इसे सच मानने लगते हैं।' दूसरे ने टिप्पणी की, 'यह एक बस है। ट्रैकलेस ट्राम का मतलब क्या होता है?' तीसरे व्यक्ति ने कहा, 'पता है कि सौ साल से हम इसे बस कहते आए हैं। शायद और शब्दकोश पढ़ने होंगे।'

Pakistan

