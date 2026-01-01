अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए सिर्फ शादी काफी नहीं, अब करना होगा ये काम; जानें

संक्षेप: अमेरिका में ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए अमेरिकी नागरिक से विवाह एक प्रमुख तरीका है, लेकिन अब केवल शादी का प्रमाण-पत्र पर्याप्त नहीं है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा के अनुसार, विवाह वास्तविक होना चाहिए।

अमेरिका में ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए अमेरिकी नागरिक से विवाह एक प्रमुख तरीका है, लेकिन अब केवल शादी का प्रमाण-पत्र पर्याप्त नहीं है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के अनुसार, विवाह वास्तविक होना चाहिए, अर्थात दोनों पक्ष अच्छे विश्वास से साथ रहने का इरादा रखते हों, न कि केवल आव्रजन लाभ के लिए। विशेषज्ञों के अनुसार, USCIS का मुख्य ध्यान इस पर है कि दंपति वास्तव में एक साथ रहते हैं या नहीं। अलग-अलग रहने वाले जोड़ों के आवेदनों पर गहन जांच होती है, जिसमें धोखाधड़ी की जांच, अनिवार्य इंटरव्यू और अतिरिक्त सबूतों की मांग शामिल हो सकती है।

दरअसल, अमेरिका में अप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड एक स्थायी निवास की अनुमति है। यह धारकों को अमेरिकी नागरिकता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। हालांकि ग्रीन कार्ड धारक पूर्ण नागरिकों जैसे सभी अधिकार नहीं रखते, उन्हें कई सुविधाएं और कानूनी सुरक्षा मिलती है। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का सबसे आम तरीका अमेरिकी नागरिक से विवाह माना जाता है, लेकिन अब केवल शादी करना गारंटी नहीं है।

USCIS के अनुसार, अमेरिकी नागरिक का जीवनसाथी तत्काल संबंधी की श्रेणी में आता है, और ऐसे में सीधे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। लेकिन आव्रजन वकील ब्रैड बर्नस्टीन ने चेतावनी दी है कि शादी होना ही काफी नहीं। उन्होंने कहा कि रिश्ते में होना ग्रीन कार्ड नहीं दिलाता, साथ रहना दिलाता है। बर्नस्टीन के अनुसार, अधिकारी जांचते हैं कि शादी केवल कागजों पर है या वास्तव में पति-पत्नी साथ रहते हैं। अगर दंपति अलग रहते हैं, तो आवेदन खारिज होने का जोखिम बढ़ जाता है।

वकील ब्रैड बर्नस्टीन ने स्पष्ट किया कि अगर पति-पत्नी रोजाना एक ही घर में नहीं रहते, तो USCIS शादी पर सवाल उठाता है। जांच शुरू होने पर ग्रीन कार्ड मिलने की संभावना कम हो जाती है। अलग रहने वाले जोड़े अक्सर गहन जांच के दायरे में आते हैं, जिसमें धोखाधड़ी की जांच, इंटरव्यू में कठिनाइयां और आवेदन अस्वीकृति शामिल हो सकती है। इसलिए, शादी के आधार पर ग्रीन कार्ड आवेदन से पहले कानूनी सलाह लेना बहुत जरूरी है।