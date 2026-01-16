Hindustan Hindi News
ट्रंप को किसी और ने दे तो दिया नोबेल पर क्या अवॉर्ड विजेता कहलाएंगे, क्या है नियम

Jan 16, 2026 11:14 am IST
वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल अवॉर्ड मेडल दे दिया। ट्रंप ने भी उनके इस कदम की तारीफ की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब ट्रंप लगातार खुद के लिए ही नोबेल की वकालत कर रहे हैं। हालांकि, इस तरह से मेडल हासिल करना ट्रंप के लिए काफी नहीं होगा। नोबेल इंस्टीट्यूट ने इस संबंध में नियम भी बता दिए हैं।

क्या हैं नियम

नोबेल पीस सेंटर ने गुरुवार को एक्स पर एक पुराना वाकया शेयर किया है। संस्था ने लिखा, 'नोबेल पीस प्राइज मेडल। इसका डायमीटर 6.6 मीटर, वजन 196 ग्राम होता है और यह सोने का बना होता है। इसके सामने के हिस्से पर अलफ्रेड नोबेल का पोट्रेट और पीछे तीन पुरुषों की एक दूसरे को कंधे से पकड़े हुए दिखाते हैं, जो भाईचारे का प्रतीक है। यह डिजाइन 120 सालों से नहीं बदली है।'

आगे लिखा, 'क्या आप जानते हैं कि कुछ नोबेल पीस प्राइज मेडल अवॉर्ड दिए जाने के बाद आगे किसी और को दे दिए गए? बहुत लोकप्रिय किस्सा दिमित्री मुरातोव के मेडल का है, जिसकी यूक्रेन युद्ध में शरणार्थियों की मदद के लिए 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा में नीलामी कर दी गई थी।'

आगे बताया गया, 'नोबेल पीस सेंटर पर जो मेडल प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है, वह लोन पर है। इसके असली मालिक नॉर्वे के पहले पीज पुरस्कार विजेता क्रिश्चियन लूस लांगे हैं।'

संस्था ने बताया, 'एक सच अब भी बरकार है। जैसा की नॉर्वे की नोबेल कमेटी बताती है। 'नोबेल प्राइज की एक बार घोणा के बाद, इसे वापस नहीं लिया जा सकता, साझा नहीं किया जा सकता या किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह फैसला अंतिम है और हर समय लागू है।'' उन्होंने कहा, 'एक मेडल का मालिक बदल सकता है, लेकिन Nobel Peace Prize laureate की उपाधि नहीं बदली जा सकती।'

निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
