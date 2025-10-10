मैं डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट करती हूं नोबेल शांति पुरस्कार, विनर मारिया मचाडो ने कह दी बड़ी बात

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है। मचाडो ने एक्स पर अपनी पोस्ट में वेनेजुएला के लिए लड़ाई में समर्थन के लिए ट्रंप का आभार भी जताया। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता ने कहा कि प्रेसीडेंट निकोलस मदुरो की तानाशाही से लड़ते हुए हमारे साथी अमेरिका की मदद को हमेशा तवज्जो देते थे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की वकालत कर रहे थे। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने सात से ज्यादा युद्ध रुकवाए हैं। इसलिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए।



उन्होंने एक्स पर लिखा कि सभी वेनेजुएलावासियों के संघर्ष की यह विशाल पहचान, हमारे काम को पूरा करने के लिए एक प्रेरणा है। मचाडो ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम जीत की दहलीज पर हैं और आज पहले से कहीं अधिक हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों, लैटिन अमेरिका के लोगों और दुनिया के लोकतांत्रिक राष्ट्रों को अपने मुख्य सहयोगी के रूप में भरोसा करते हैं।



गौरतलब है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की शुक्रवार को घोषणा की गई। मारिया को एक ऐसी महिला के रूप में मान्यता दी गई, जिन्होंने गहराते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखी है। नॉर्वे की नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वात्ने फ्रिडनेस ने कहा कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार रहीं मारिया को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ कभी गहराई तक विभाजित विपक्ष को एकजुट करने वाली महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में सराहा गया है।