कट्टरपंथी इस्लाम पूरी दुनिया हड़पना चाहता है; अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा बयान

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को कहा कि कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन न केवल अमेरिका के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर और तात्कालिक खतरा हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इन आंदोलनों का मकसद सिर्फ दुनिया के किसी एक हिस्से पर कब्जा करके अपनी छोटी-सी खिलाफत बनाकर संतुष्ट हो जाना नहीं है, बल्कि वे लगातार विस्तार करना चाहते हैं।

फॉक्स न्यूज से बात करते हुए रुबियो ने कहा कि कट्टरपंथी इस्लाम ने बार-बार साबित किया है कि वह दुनिया के एक कोने में सिमटकर नहीं रहना चाहता। यह अपनी प्रकृति में क्रांतिकारी है। यह फैलना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर कब्जा करना चाहता है, यह पूरी दुनिया और खास तौर पर पश्चिमी सभ्यता के लिए एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है। और सबसे बड़ा निशाना अमेरिका है, क्योंकि इनके नजर में अमेरिका ही धरती पर बुराई का सबसे बड़ा स्रोत है।

रुबियो ने आगे कहा कि दुनिया भर के तमाम इस्लामी कट्टरपंथी आंदोलन पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका को धरती पर सबसे बड़ी बुराई मानते हैं। उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए ये समूह किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसमें हत्याएं और आतंकवाद भी शामिल हैं। रुबियो के मुताबिक, अमेरिका में होने वाले अधिकांश आतंकी हमले इन्हीं कट्टरपंथी इस्लामी विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं।

इससे एक दिन पहले मंगलवार को रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए उनके उस दावे को दोहराया था कि ट्रंप ने कई शांति समझौतों में मध्यस्थता की है, जिनमें भारत-पाकिस्तान जैसे अत्यंत खतरनाक समझौते भी शामिल हैं। रुबियो ने कहा कि बाकी सारे शांति समझौतों को तो छोड़िए, भारत-पाकिस्तान या कंबोडिया-थाईलैंड जैसे बेहद जोखिम भरे समझौतों की बात ही अलग है।