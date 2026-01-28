बात नहीं मानी तो... वेनेजुएला के नए नेताओं को लेकर अमेरिका की क्या है तैयारी? मार्को रुबियो ने खोला राज

संक्षेप: अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार रुबियो ने कहा कि अगर सभी उपाय विफल हो जाते हैं, तो हम अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बल प्रयोग को तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अमेरिकी जनता के प्रति अपने कर्तव्य और इस गोलार्ध में अपने मिशन से हम पीछे नहीं हटेंगे।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने वेनेजुएला को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वहां का अंतरिम नेतृत्व अमेरिकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो ट्रंप प्रशासन नई सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। बुधवार को सीनेट की विदेश संबंध समिति के समक्ष पेश होने के लिए तैयार अपने बयान में रुबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है और अंतरिम नेतृत्व सहयोग कर रहा है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल प्रयोग से इनकार नहीं किया जा सकता।

विदेश विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार रुबियो ने कहा कि अगर सभी उपाय विफल हो जाते हैं, तो हम अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बल प्रयोग को तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अमेरिकी जनता के प्रति अपने कर्तव्य और इस गोलार्ध में अपने मिशन से हम पीछे नहीं हटेंगे।

मादुरो के खिलाफ कार्रवाई का बचाव बता दें कि पूर्व फ्लोरिडा सीनेटर रुबियो कांग्रेस के सामने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे विवादास्पद विदेश नीति प्राथमिकताओं का बचाव करेंगे। इस दौरान उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर उठ रही उन चिंताओं को भी संबोधित करना पड़ सकता है, जो ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर की गई मांगों जैसी पहलों से जुड़ी हैं।

वेनेजुएला पर केंद्रित सुनवाई में रुबियो ट्रंप प्रशासन के उन फैसलों का बचाव करेंगे, जिनमें निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की कोशिश, मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह में नावों पर सैन्य हमले और वेनेजुएला का तेल ले जा रहे प्रतिबंधित टैंकरों की जब्ती शामिल है। रुबियो उन आरोपों को खारिज करेंगे कि इन कार्रवाइयों से संविधान का उल्लंघन हुआ है। उनके अनुसार, वेनेजुएला के खिलाफ कोई युद्ध नहीं है। हमने किसी देश पर कब्जा नहीं किया है। वहां कोई अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं है। यह कानून प्रवर्तन में सहायता के लिए किया गया अभियान था।”

गौरतलब है कि निकोलस मादुरो ने अमेरिकी अदालत में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों से इनकार करते हुए खुद को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति बताया है और अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया है। वहीं, कांग्रेस ने वेनेजुएला को लेकर ट्रंप की नीतियों पर अब तक कोई रोक नहीं लगाई है।

कांग्रेस में तीखी बहस डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप के कदमों को कार्यपालिका की सीमाओं से बाहर बताया है, जबकि अधिकांश रिपब्लिकन सदस्यों ने इसे राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का वैध प्रयोग करार दिया है। समिति के अध्यक्ष, रिपब्लिकन सीनेटर जिम रिश ने सुनवाई की शुरुआत में ट्रंप और रुबियो की प्रशंसा करते हुए कहा कि वेनेजुएला और आसपास की सैन्य कार्रवाइयों से अमेरिका अधिक सुरक्षित हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयां सीमित, अल्पकालिक और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए थीं।