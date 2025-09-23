भारत से संबंध US के लिए बेहद अहम, H-1B वीजा विवाद के बीच जयशंकर से मिलकर बोले रुबियो

पिछले कुछ महीनों में व्यापार, टैरिफ और नई दिल्ली की ओर से रूसी तेल की खरीद को लेकर दोनों देशों में तनाव है। इस बीच, लगभग एक घंटे तक चली यह बैठक रुबियो और जयशंकर के बीच पहली आमने-सामने की बातचीत थी।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। इस दौरान, रुबियो ने कहा कि भारत के साथ संबंध अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर नई दिल्ली की निरंतर भागीदारी की सराहना भी की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 80वें सत्र के इतर सोमवार को जयशंकर से मुलाकात की। विदेश विभाग की ओर से कहा गया, 'रुबियो ने दोहराया कि भारत के साथ संबंध अमेरिका के लिए बेहद अहम हैं। उन्होंने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, खनिजों और द्विपक्षीय संबंधों जैसे मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी के लिए सराहना व्यक्त की।'

बयान में कहा गया कि रुबियो और जयशंकर इस बात पर सहमत हुए कि अमेरिका और भारत क्वाड के माध्यम से एक स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि न्यूयॉर्क में रुबियो से मिलकर अच्छा लगा। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर जुड़ाव के महत्व पर सहमति बनी। हम संपर्क में बने रहेंगे।’ मार्को रुबियो ने एक्स पर पोस्ट में कहा उन्होंने जयशंकर के साथ द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की, जिनमें व्यापार, ऊर्जा, दवाइयां, खनिज और अन्य विषय शामिल हैं, ताकि भारत और अमेरिका के लिए समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

टैरिफ को लेकर गहराया विवाद पिछले कुछ महीनों में व्यापार, टैरिफ और नई दिल्ली की ओर से रूसी तेल की खरीद को लेकर दोनों देशों में तनाव है। इस बीच, लगभग एक घंटे तक चली यह बैठक रुबियो और जयशंकर के बीच पहली आमने-सामने की बातचीत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूसी तेल की खरीद के लिए नई दिल्ली पर दंड स्वरूप 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, जिससे अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया, जो विश्व में सर्वाधिक है।