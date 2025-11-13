Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Marco Rubio praises India handling of Delhi blast They dont need our help
उन्हें मदद की जरूरत नहीं, वे शानदार काम कर रहे; दिल्ली ब्लास्ट की जांच पर क्या बोले US विदेश मंत्री

Thu, 13 Nov 2025 07:25 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ओटावा
अमेरिका ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक विस्फोट की जांच में भारत को सहायता देने की पेशकश की है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारतीय एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा है कि भारतीय अधिकारी बेहद पेशेवर ढंग से जांच कर रहे हैं और उन्हें अमेरिकी मदद की जरूरत नहीं है।

रुबियो बुधवार को कनाडा में आयोजित जी7 (G7) विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने मदद की पेशकश की है, लेकिन मेरा मानना है कि वे (भारतीय जांच एजेंसियां) बहुत सक्षम हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है और वे शानदार काम कर रहे हैं।

यह बयान उस समय आया है जब 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक भीषण विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। विस्फोट के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीमें और आतंकवाद-रोधी इकाइयां लगातार घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही हैं ताकि हमले के पीछे की साजिश और जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जा सके।

अमेरिका ने जताई संवेदना

अमेरिकी दूतावास ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने 11 नवंबर को ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

जयशंकर-रुबियो की मुलाकात में भी चर्चा

इस बीच, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कनाडा में जी7 बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, सप्लाई चेन, यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व की स्थिति और भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा की।

जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली विस्फोट में हुई जानहानि पर उनकी (रुबियो की) संवेदनाओं की सराहना करता हूं। हमने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और सप्लाई चेन पर चर्चा की। साथ ही यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हालात पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

राजधानी में हाई अलर्ट

विस्फोट के बाद से दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) संभावित आतंकी लिंक की जांच कर रही हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, यह विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुआ था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भी कहा कि वाशिंगटन इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की जानकारी में हैं। हम स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और आवश्यक होने पर वाणिज्यिक सहायता देने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं पर गौर कर रही हैं। देशभर से इस घटना की निंदा हो रही है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त की जा रही हैं।न

