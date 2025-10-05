डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर कितनी बनी सहमति? US विदेश मंत्री ने बताई पूरी बात
Hamas and Israel: रुबियो ने कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर 90 फीसदी सहमति बन गई है। समझौते के बाद बनने वाले माहौल के लिए तैयारी की जा रही है। आने वाली कुछ मीटिंग्स में हमास के रुख का भी पता चल जाएगा कि वह सच में समझौता चाहता है या फिर नहीं।
गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए ट्रंप द्वारा लगाए गए शांति प्रस्ताव पर सहमति बनती नजर आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को इस प्रस्ताव को लेकर कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ किया जा रहा है यह समझौता 90 फीसदी तक पूरा हो चुका है। रुबियो के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रस्ताव को हमास के लिए तो फायदेमंद बताया ही इसके साथ ही उन्होंने इजरायल के लिए भी इसे एक बड़ा समझौता बताया।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रुबियो ने कहा कि हमास की तरफ से भी इस ट्रंप के शांति प्रस्ताव और बंधकों की रिहाई पर अपनी सहमति लगभग दे दी है। फिलहाल इस समझौते के बाद बनने वाले माहौल को संभालने के लिए रसद की व्यवस्था और बाकी चीजों को तय करने के लिए बैठकें की जा रही हैं।
रूबियो ने कहा, “वे (हमास) सैद्धांतिक रूप से इस युद्ध को समाप्त करने की योजना को लेकर सहमत हो गए हैं। वह इस पर भी बात कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। हमें इस पर फिलहाल बहुत बारीकी से काम करना होगा। इसके अलावा बंधकों की रिहाई के संबंध में जो बात चल रही है। इससे हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि हमास इस डील के लिए गंभीर है या फिर नहीं।” एनबीसी से बात करते हुए रुबियो ने कहा, "हमारी पहली प्राथमिकता बंधकों की रिहाई है। हमें लगता है कि हम इस मामले में जल्दी ही सफलता हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई के बाद इजरायली सेना भी पीली रेखा (इजरायली सेना यहां मध्य अगस्त में थी) पर वापस आ जाएगी।"
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करवाना चाहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर फिलिस्तीनी आतंकी समूह अपनी शक्ति और गाजा पट्टी पर अपने नियंत्रण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या इजरायल की सरकार उनके इस प्रस्ताव पर सहमत है। इस पर उन्होंने कहा कि हां बीबी (नेतन्याहू) इस पर सहमत हैं। कुछ मीटिंग्स जारी हैं। उनके बाद हमें हमास का पक्ष भी समझ आ जाएगा कि वह इस प्रस्ताव को मानने के लिए सहमत हैं या फिर नहीं।
