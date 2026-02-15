Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

जमीन खा गई या...बलोचिस्तान में कहां गायब हो रहे लोग; ‘डेथ स्क्वॉड’ से क्या कनेक्शन

Feb 15, 2026 03:54 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, क्वेटा
share Share
Follow Us on

बलोचिस्तान में कुछ लोगों के गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका है। असल में एक छापेमारी के दौरान इन सभी को उठा लिया गया।

जमीन खा गई या...बलोचिस्तान में कहां गायब हो रहे लोग; ‘डेथ स्क्वॉड’ से क्या कनेक्शन

बलोचिस्तान में कुछ लोगों के गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका है। असल में एक छापेमारी के दौरान इन सभी को उठा लिया गया। इसके बाद इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गायब हुए लोगों के परिजन परेशान और चिंतित हैं। यह लोग अपने परिजनों की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। यह मामला पंजगुर और कराची का बताया जा रहा है।

किसी का कुछ पता नहीं
पंजगुर के पुलाबाद के लोगों ने हाल ही में हुई छापेमारी के बारे में बताया। इसके मुताबिक कुछ बंदूकधारी लोग आए और घरों में तलाशी ली। इन लोगों ने छह लोगों को हिरासत में लिया। चश्मदीदों का कहना है कि जिन लोगों को घरों से उठाया गया, उन्हें अनजान जगहों पर भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने दो नाम, इनायत और रशीद का जिक्र किया। बलोचिस्तान पोस्ट के मुताबिक इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाया।

पाकिस्तान सरकार से जुड़े लोग
इन छह लोगों के अलावा 23 साल के जुल्फिकार पुत्र हमीद भी गायब है। जानकारी के मुताबिक उसे 13 फरवरी को बाजार से उठाया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार समर्थित हथियारबंद गुट से जुड़े हैं। इस गुट को ‘डेथ स्क्वॉड’ के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इन लोगों के परिजनों को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। पिछले साल दिसंबर में भी ऐसा ही वाकया हुआ था, जब पंजगुर के छात्र जाकिर नूर को कराची में उठा लिया गया था। बलोच अधिकार संगठन पांक ने कहाकि उसे सुरक्षा एजेंसियों ने बिना किसी कानूनी दस्तावेज के उठा लिया था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Pakistan News World News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;